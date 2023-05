プリップリのエビをさっぱりしたサルサ＆アボカドソースで仕上げた「夏のよくばりエビづくしバーガー」などロッテリアの新作バーガー3種試食レビュー

・関連記事

牛肉&うなぎの贅沢な味わいを楽しめるなか卯の「牛すきうな重」試食レビュー - GIGAZINE



巨大ハンバーグをシャキシャキねぎが覆い尽くす「ねぎたっぷりハンバーグスパイスカレー」など松屋の「ねぎたっぷりスパイスカレー」3種を食べてみた - GIGAZINE



濃いしょうゆ味と塩味でドリンクが欲しくなるおつまみ感全開の「おやつカンパニー監修 ベビースターラーメンおつまみ風焼そば ピリ辛チキン味」を食べてみた - GIGAZINE



牛乳50%以上の超ミルキーホワイトソースを使った松屋の「チーズホワイトソースハンバーグ定食」など2種を食べてみた - GIGAZINE



厚揚げを挟みハンバーガーと和のテイストがまさかの融合を果たしたフレッシュネスバーガー「厚揚げとうふの和バーガー」を食べてみた - GIGAZINE



チキンフィレでハッシュポテトを挟んだもはやバーガーなのかどうか分からないケンタッキーフライドチキンの「カリホクハッシュのフィレバーガー凄肉」など3種を食べてみた - GIGAZINE

2023年05月11日 22時00分00秒 in 試食, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.