寝ている人とコミュニケーションを取るための「言語」が開発されている

“Sleep language” could enable communication during lucid dreams | Ars Technica https://arstechnica.com/science/2023/05/sleep-language-could-enable-communication-during-lucid-dreams/

人間は睡眠時に脳が活性化する「レム睡眠」と脳が休息する「ノンレム睡眠」を繰り返しています。脳が活発に動き、このときに夢を見るともいわれるレム睡眠に着目し、眠っている人が起きている人と交信するための「言語」を開発する取り組みが研究機関により進められています。 Unmuting lucid dreams: Speech decoding and vocalization in real time. https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/cns0000353

・関連記事

レム睡眠とノンレム睡眠では「見る夢の内容」が違うとの研究結果 - GIGAZINE



朝起きるときにアラーム1発で起きられる人はどれぐらいいるのか? - GIGAZINE



1年にわたり自分の行動を15分間隔で記録した結果見えてきたものとは? - GIGAZINE

2023年05月11日 23時00分00秒 in サイエンス, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.