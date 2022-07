ピリ辛のヤンニョムチキンがサンドされた「甘辛ヤンニョムチキンナンサンド」と黒こしょう＆ポークパティの相性が抜群な「黒こしょうマヨリブサンド ポーク」をロッテリアで食べてみた

・関連記事

シビれる辛さの麻婆豆腐が白いご飯とカツに染みこむ「シビ辛麻婆チキンカツ」を食べてみた - GIGAZINE



最長7時間バラカルビ・豚カルビ・牛ホルモンを食べ放題の「メガホセット」を焼肉ライクへ食べに行ってきた - GIGAZINE



おろしのさっぱり感と一味のピリ辛さがチキン竜田を際立たせるファーストキッチン「クラシックもみじおろし竜田バーガー」試食レビュー - GIGAZINE



バーガーキングでチリの刺激とビーフのうまさの相乗効果で夏にピッタリな「レッドチリスモーキーワッパー」を食べてみた - GIGAZINE



にんにく香る濃厚甘辛味噌炒めに目玉焼きが相性抜群な大阪王将「もりっとうまぃホイコー飯(ハン)」試食レビュー - GIGAZINE



2022年07月04日 22時00分00秒 in 試食, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.