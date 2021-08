テスラが最大362TFLOPSのASIC「D1」を搭載するAIトレーニング用スパコン「Dojo」を発表

Tesla unveils Dojo D1 chip at AI Day https://www.cnbc.com/2021/08/19/tesla-unveils-dojo-d1-chip-at-ai-day.html Tesla Packs 50 Billion Transistors Onto D1 Dojo Chip Designed to Conquer Artificial Intelligence Training | Tom's Hardware https://www.tomshardware.com/news/tesla-d1-ai-chip テスラは100万台以上の車両から大量の映像データを取得しており、この映像データから自動運転AIのトレーニングを行っています。テスラのイーロン・マスクCEOは以前から「レーダーやセンサーよりも映像認識の方が自動運転に適している」と主張しており、自動運転AIの映像認識トレーニングに最適化したスーパーコンピューターを自社で開発する予定だと述べていました。

2021年08月23日 11時34分00秒 in ハードウェア, 動画, Posted by log1i_yk

