Amazonが「Amazonデパート」の展開を計画しているという報道

アメリカ最大の発行部数を誇る経済紙The Wall Street Journalが「Amazonが独自デパートの展開を計画している」と報じました。



The Wall Street Journalが報じたのは、Amazonがアメリカでデパートの展開を予定しているという内容です。同紙によると、Amazonデパートはまずはオハイオ州とカリフォルニア州で数店舗の展開を目指しており、大きさは一般的なアメリカのデパートのおよそ3分の1に相当する3万平方フィート(約2800平方メートル)の売場面積になる他、主な商品ラインナップは衣類・家具・バッテリー・電子機器などのAmazonのプライベートブランド製品になるとのこと。報道時点ではAmazonのプライベートブランド製品が目立つように陳列されると予想されているものの、実際にどのブランドの商品が取り扱われるのかは未確定だそうです。





オンラインショッピング業界の世界最大手であるAmazonですが、近年は実店舗事業への攻勢を強めており、実店舗型書店「Amazon Book」やレジなしコンビニ「Amazon Go」の店舗数を増やし続けている他、イギリスでは古典的な美容サービスと最新テクノロジーを融合させたヘアサロン「Amazon Salon」も開店しています。



Amazonが最新テクノロジーてんこ盛りなヘアサロン「Amazon Salon」の開店を発表、一体どんなテクノロジーが使われているのか - GIGAZINE





Amazonがデパート事業に参入するという計画は、苦境に立たされている旧来のデパート業界を完全に崩壊させる可能性があると報じられています。アメリカにおいて、デパート業界の売上は1985年には小売売上高の15%を占めていましたが、新型コロナウイルス感染症のパンデミックにより200近くのデパートが閉鎖された結果、2021年8月には小売売上高の3%未満しか占めなくなったそうで、Amazonの参入がとどめになりかねない状況とのこと。



こうした旧来のデパート業界とは対照的にAmazonは巣ごもり需要によって売上を伸ばし続けており、2021年6月末時点の年間総売上は4430億ドル(約48兆6000億円)と、アメリカ最大の小売業者であるウォルマートの5660億ドル(約62兆1000億円)という年間総売上を視野に捉えている状態。アメリカの実店舗系小売業者はパンデミックからの復活を遂げている最中とのことで、Amazonもこの波を利用しようとしていると報じられています。



今回のThe Wall Street Journalの報道に対し、Amazonの広報担当者は「うわさや臆測についてはコメントしません」と回答しています。