Amazonが最新テクノロジーてんこ盛りなヘアサロン「Amazon Salon」の開店を発表、一体どんなテクノロジーが使われているのか

Amazon’s first-ever hair salon will use AR technology - The Washington Post https://www.washingtonpost.com/technology/2021/04/20/amazon-hair-salon/ Amazonは、約1500平方フィート(約140平方メートル)の面積を持つ2階建てのヘアサロン「Amazon Salon」を開店することを2021年4月20日に発表しました。 Amazon Salonの利用客は、いくつもの最新テクノロジーを利用できます。例えば、Amazonが開発した拡張現実(AR)アプリを用いて、染色前に髪色の完成予想図をチェックしたり……

2021年04月21日 12時30分00秒 in メモ, Posted by log1o_hf

