2020年07月17日 12時30分 ネットサービス

Googleが製品の発見・評価・購入が可能なビデオショッピングプラットフォーム「Shoploop」を発表



Googleの社内スタートアップ部門である「Area 120」が、製品を発見・評価・購入するための新しいビデオショッピングプラットフォームの「Shoploop」を発表しました。



Shoploop: an entertaining new way to shop online

Shoploopでゼネラルマネージャーを務めるLax Poojary氏は、Area 120の共同プロジェクトとしてニューヨークの地下鉄でユーザー調査をしていた際に、若い女性がスマートフォンでソーシャルメディア・YouTube・オンラインショッピングという3つのアプリを切り替えているところを見つけたそうです。Poojary氏が女性に直接何をしていたのか尋ねたところ、女性は「とあるユーザーがソーシャルメディア上で化粧品を宣伝しているのを見て、その商品が気になったのでYouTubeでレビューを確認し、次にオンラインショッピングアプリで商品を調べて購入しました」と語りました。この調査でPoojary氏はユーザーが商品を発見・購入するために少なくとも3つのアプリを駆使していることを発見したわけです。





この経験から誕生したのが、製品を発見・評価・購入するためのビデオショッピングプラットフォームのShoploopです。Shoploopは従来のオンラインショッピングサイトよりもインタラクティブなショッピングツールとなっており、同プラットフォーム上に存在するビデオはすべて90秒未満の非常に短いものに仕上がっています。



Shoploop: An Entertaining New Way To Shop Online - YouTube





Shoploopは製品の発見・評価・購入が1つのアプリ上で可能になるというビデオショッピングプラットフォームです。





プラットフォーム上にはインフルエンサーなどによる製品の使ってみたムービーが多数投稿されており……





ユーザーはムービーに「いいね」することができます。





気に入ったムービーは保存・共有することも可能です。





さらに、優れたムービーを投稿する人をフォローすることもできます。





投稿者は多数。





ムービーには紹介した製品の購入リンクが挿入されており……





Shoploopアプリから直接購入可能です。





Shoploopの画面は以下のような感じ。カテゴリはメイクアップ・スキンケア・髪・ネイルとなっており、美容をメインとしたプラットフォームとなるようです。





なお、Poojary氏はShoploopについて、「実際の店舗に行くことなく、実際に買い物をしているかのような見た目と感覚を人々に提供したいと考えています。Shoploopを使用すると、特定の分野の製品に精通している人々から製品レビューを取得することができます」と述べています。