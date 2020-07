2020年07月17日 12時00分 ネットサービス

「俺妹」「異世界魔王」などのラノベ&漫画作品のKindle版がAmazon.comから消滅



TVアニメ化もされた「異世界魔王と召喚少女の奴隷魔術」や「ありふれた職業で世界最強」といったライトノベルや、「俺の妹がこんなに可愛いわけがない」「エロマンガ先生」の漫画版など、最低でも15作品のKindleバージョンが、Amazon.comのインデックスから削除されていることがわかりました。





We verified today that starting July 11th, all books in the series The Greatest Magicmaster's Retirement Plan, I Shall Survive Using Potions (Manga+LN), How Not to Summon a Demon Lord, and Clockwork Planet (LN) are no longer available for sale on Amazon Kindle (except .co.jp) — J-Novel Club (@jnovelclub) July 14, 2020

Update: As of a few hours ago, Grimgar of Fantasy and Ash Volume 1, and Infinite Stratos Volume 3 have been blocked from sale by Amazon (they at least emailed us about it this time). Note, Grimgar Volume 1 was one of the very first ebooks we published more than 3.5 years ago. — J-Novel Club (@jnovelclub) July 14, 2020



ライトノベルやそのコミカライズ作品の英訳版を海外で販売しているJ-Novel Clubによると、取り扱っている複数の作品のKindle版がAmazon.comで検索しても表示されない状態になっていることを確認したとのこと。Yen PressとDark Horse Comicsの作品でも同様に表示されない作品があることが報告されています。





たとえば、消滅している作品の1つに、2018年夏にアニメ化され、2021年に第2期の放送が決定している「異世界魔王と召喚少女の奴隷魔術」があります。



Amazon.co.jpのKindleストアでは普通に購入することが可能です。



しかし、Amazon.comで現地出版タイトルの「How NOT to Summon a Demon Lord」を検索すると、出てくるのは福田直叶氏が作画を担当している漫画版ばかり。





「Amazon著者ページ」には、Amazonで取り扱われている当該著者による作品のリストが表示されるので、むらさきゆきや氏の著者ページだと「異世界魔王と召喚少女の奴隷魔術」や「14歳とイラストレーター」、「覇剣の皇姫アルティーナ」などがずらっと並ぶことになります。



ところが、Amazon.comで同様にむらさきゆきや氏の著者ページを見てみると、「覇剣の皇姫アルティーナ」に続いて表示される「異世界魔王と召喚少女の奴隷魔術」は漫画版で、小説版が見当たりません。



表示されないのはKindleストアの場合だけで、書籍版(ペーパーバック)は普通に表示されます。



Amazon.comで当該書籍のKindle版が買えなくなっていることがわかったのは読者からの指摘があったためで、J-Novel Clubに対してAmazonからの通知はなかったとのこと。



2020年7月17日10時時点で、Amazon.comからKindle版が消滅したことが確認されている作品は以下の15点。一部の作品については、Amazon.co.jpのKindleストアで英語版を購入可能なケースがあります。



J-Novel Club作品

・異世界魔王と召喚少女の奴隷魔術

・ありふれた職業で世界最強

・クロックワーク・プラネット

・灰と幻想のグリムガル

・IS<インフィニット・ストラトス>

・最強魔法師の隠遁計画

・ポーション頼みで生き延びます!(コミック版含む)

・異世界混浴物語

・世界の闇と戦う秘密結社が無いから作った(半ギレ)

・精霊幻想記

・絶対に働きたくないダンジョンマスターが惰眠をむさぼるまで



Yen Press作品

・ノーゲーム・ノーライフ



Dark Horse Comics作品

・俺の妹がこんなに可愛いわけがない(コミック版)

・エロマンガ先生(コミック版)



海外のアニメニュースサイトであるAnime News NetworkがJ-Novel ClubのSam Pinansky氏に取材したところによると、最初に消されたのは2020年5月上旬に出版された「異世界魔王と召喚少女の奴隷魔術」2巻で、これを皮切りに複数のタイトルが消されたことからAmazonに連絡を取ったものの、詳しい説明は得られず、「プラットフォーム上で適切であると考えるものを決定する権利はAmazonが保有する」と言われたとのこと。



また、Yen Pressは「グローバルコンテンツガイドラインに合致しない」というAmazonの判断で当該作品が削除されることになったと説明しています。



なお、この措置はあくまでAmazonの都合によるものなので、KADOKAWAのBOOK☆WALKER Global Store、バーンズ&ノーブルのNOOK、楽天のKobo.com、AppleのiTunes Store、GoogleのGoogle Play、OverDriveの電子書籍アプリ・Libbyなどで、引き続き購入が可能です。