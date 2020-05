FacebookやInstagram上に本格的なオンラインショップを開設可能な「Facebook Shops」が登場

・関連記事

Facebookのゲーム部門重役が「VRゲームとクラウドゲーミングの未来」について語る - GIGAZINE



Facebookが2019年第4四半期の業績を報告、信頼回復に向けたセキュリティ強化などによりコストが膨張 - GIGAZINE



Facebookが企業ロゴを変更、従来ロゴはそのままアプリで使用 - GIGAZINE



Facebookはどのようにして広告ブロッカーを回避しているのか? - GIGAZINE



Facebookの命運を握るとも言われた7000ページにもおよぶ内部文書がまるごとリークされる - GIGAZINE



2020年05月20日 10時34分00秒 in ソフトウェア, ネットサービス, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.