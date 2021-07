2021年07月29日 11時20分 ネットサービス

Twitterが「ショップモジュール」をテスト中、企業やブランドがTwitter上で直接ユーザーに製品を販売可能に



Twitterが現地時間の2021年7月28日、企業やブランドがTwitter上で製品を販売できる「Shop Module(ショップモジュール)」のテストを行っていると発表しました。ショップモジュールはプロフィール画面の上部に表示され、ユーザーはTwitterから離れることなく製品を購入可能になるとのことです。



SNSはブランドや製品をアピールする場として活用されており、多くの企業アカウントがあの手この手でユーザーに製品を宣伝しています。近年はSNS側もショッピング機能の追加に注力し始めており、Facebookは2021年5月に、企業が本格的なオンラインショップをFacebook上で作成可能になる「Facebook Shops」を発表しました。



Twitterも2014年にショッピング機能のテストを開始していましたが、やがて機能は削除され、その後は別の分野に集中することとなりました。しかし、2021年になると再びショッピング機能に焦点を当てるようになり、3月にはツイート内に商品ページへリンクするボタンを埋め込める「ショッピングカード」のテストを行っていると報じられました。



そして7月28日、ついにTwitterはプラットフォーム上で直接製品を販売・購入できる「ショップモジュール」のテストを行っていると発表しました。





ショップモジュールは、企業やブランドのアカウントのプロフィール画面上部に表示されます。ショップモジュールを有効にしたユーザーは、興味を持ったブランドのアカウントにアクセスし、Twitter上で製品を探すことが可能です。





気に入った製品を見つけたらタップ。





すると、アプリを切り替えることなくTwitterから直接、製品の詳細を確認できる購入ページにアクセスできます。





カートに追加すれば……





すぐに製品を購入できます。ショップモジュールを利用することで、ユーザーがアプリから離れることなく、シームレスに製品を購入できるとTwitterは述べています。





Twitterのショップモジュールはすでにテスト運用が開始されていますが、ショップモジュールを見ることができるのは、アメリカ国内でTwitterのiOSアプリを英語で使用するユーザーに限られているとのこと。また、ショップモジュールを作成できる企業も、2021年4月にテスト運用が開始された「Professional Profile」を使用する企業に限定されています。Professional Profileは企業や非営利団体などが、住所・電話番号・営業時間といったビジネスに関する情報をプロフィールに表示できるビジネス向けの機能です。



Twitterによると、記事作成時点でショップモジュールを利用できるのはGameStopやArden Coveなど、全部で約10社ほどだそうです。Twitterはテクノロジー系メディアのTechCrunchに対し、記事作成時点ではテストの初期段階にあるため、関心のある企業がテストに参加する方法を提供してないと回答しました。





Twitterはブログの中で、「私たちはTwitterが製品に関する会話を促進する力を信じています。今回のパイロットテストでは、熱心で反応がよくておしゃべりなユーザーが、好きなスポーツチームのジャージといった感情に訴えかける製品や、新しいスキンケア方法などのインパクトを残す製品に対し、どのように反応するのかを探ります」と述べています。



2021年2月に開催されたTwitter Analyst Dayで、Twitterの収益化責任者を務めるブルース・ファルク氏は、「私たちは、Twitterでの商取引をよりよくサポートする方法を模索し始めています。人々がブランドと交流し、お気に入りの製品について話し合うためにTwitterにアクセスすることを知っています」とコメント。また、Twitterの最高財務責任者(CFO)を務めるネッド・シーガル氏は、5月にJPモルガンが開催したTechnology, Media & Communications Conferenceの中で、「人々は何かを買う前にTwitterで調査を行います」と述べたとのことです。