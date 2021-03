2021年03月04日 12時30分 ネットサービス

Twitterが「ショッピングカード」機能をテスト中、商品ページを開くボタンをツイートに埋め込み可能に



Twitterは個々のユーザーが交流する場としてだけでなく、企業やブランドがプロモーションを行う場としても機能しています。新たにTwitterが、ツイート内に商品ページへリンクするボタンを埋め込むことができる「Shopping Card(ショッピングカード)」機能をテストしていると報じられました。







Twitter tests new e-commerce features for tweets | TechCrunch

https://techcrunch.com/2021/03/03/twitter-tests-new-e-commerce-features-for-tweets/



Twitter implementing new shopping features in its mobile app - 9to5Mac

https://9to5mac.com/2021/03/03/twitter-implementing-new-shopping-features-in-its-mobile-app/



2021年3月2日、ソーシャルメディアコンサルタントのMatt Navarra氏が、「Twitterが新たな『ショッピング』機能を実験しています」とツイートしました。これまで、商品のウェブサイトに誘導するリンクを貼った際のツイートは、以下のようにサムネイルとタイトルを含むカードが表示される形式でしたが……





「ショッピングカード」機能を利用すると、商品名・ショップ名・商品価格といった基本情報に加え、「Shop(購入する)」ボタンを含むカードをツイートすることが可能。興味を持ったユーザーは「Shop」ボタンをクリック/タップすることで、商品ページを開くことができます。





ショッピングカード機能はTwitterから販売サイトへ誘導するのに便利であり、オンラインショップを展開する人々の収益化に役立ちます。Twitterは、サブスクリプション方式で一般ユーザーには見えないツイートを表示させる「スーパフォロー」機能を2021年2月に発表するなど、クリエイターがTwitter上で収益をあげる方法について取り組んでおり、「ショッピングカード」機能も同様の取り組みの一環といえます。



2021年2月25日に開催された投資家への説明会において、Twitterの収益化製品リーダーであるBruce Falck氏は、「私たちはTwitterでの商取引をよりよくサポートする方法を模索し始めています」「人々がブランドと交流し、お気に入りの製品について話し合うためにTwitterへアクセスすることを知っています」「数回クリックするだけでフォローしているブランドの新しいスキンケア製品やスニーカーを簡単に見つけて、すばやく購入できると想像してみてください」とコメントしていました。



その一方でFalck氏は投資家に対し、Twitterは商取引の可能性に興奮しているものの、商取引に関する調査は依然として初期段階だと述べていたとのこと。Twitterの広報担当者はテクノロジー系メディアのTechCrunchに対し、「これは商取引分野における多くの実験の中で最初のものであり、私たちはより多くの物事を学ぶにつれて経験豊かになっていくでしょう」と述べ、ショッピングカード以外にも商取引分野に関する計画があることを示唆しました。





記事作成時点では、ショッピングカード機能は一般ユーザーに開放されておらず、非常に限られた小数のユーザーのみが利用できるとのことです。