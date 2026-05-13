2026年05月13日 11時29分 ネットサービス

Threads上で「Grok」に似たAIアカウントをブロックできないことが話題に



SNSの「Threads」で、AIアカウントの「@meta.ai」の運用が始まりました。「@meta.ai」という文字を投稿すればこのアカウントが自動で返信するというシステムになっていますが、このアカウントをブロックできないことが話題となっています。



Threads Users Are Pissed They Can't Block Meta's New AI Chatbot

https://www.engadget.com/2171113/threads-users-are-pissed-they-cant-block-metas-new-ai-chatbot/



Meta won’t let you block its AI account on Threads | The Verge

https://www.theverge.com/tech/929091/meta-ai-threads-account-block



@meta.aiはX(旧Twitter)の「@grok」のような働きをするアカウントで、@meta.aiのメンションに対してAI生成された文章を自動で返信します。





記事作成時点で、このアカウントをブロックする手段はありません。通常であればメニュー一覧に用意されている「アカウントをブロックする」という選択肢が、そもそも存在しないのです。





こうした仕様がユーザーの反発を生み、@meta.ai、Threads公式アカウント、そしてThreads責任者のConnor Hayes氏の投稿には怒りの返信が多数寄せられることとなりました。また、一時は「Users cannot block Meta AI(ユーザーは@meta.aiをブロックできない)」という話題が100万件以上の投稿があるトレンドになっていたそうです。



@meta.aiの運用はアルゼンチン、マレーシア、メキシコ、サウジアラビア、シンガポールでテスト中です。Metaの広報担当者は「ユーザーはテスト期間中、自身のAI体験を管理できます。ThreadsフィードでAIの返信を減らしたい場合は、ミュートまたは非表示にしたり、『興味なし』オプションを使用したりできます」と案内しました。

