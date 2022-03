2022年03月16日 12時30分 ネットサービス

「InstagramにNFTが間もなく登場する」とマーク・ザッカーバーグが発言



2022年3月11日から3月20日までの期間、アメリカ・オースティンで開催されている大規模イベントのSXSW 2022の中で、Metaのマーク・ザッカーバーグCEOが「Instagramに近いうちにNFTを導入する」と発言したと報じられています。



Meta Boss Mark Zuckerberg Says NFTs Are Coming to Instagram in a Big Way at SXSW

https://www.thedailybeast.com/meta-boss-mark-zuckerberg-says-nfts-are-coming-to-instagram-in-a-big-way-at-sxsw





Mark Zuckerberg Says NFTs Are Coming Soon to Instagram

https://www.coindesk.com/business/2022/03/15/mark-zuckerberg-says-nfts-are-coming-soon-to-instagram/



Mark Zuckerberg Confirms NFTs are Coming to Instagram | PetaPixel

https://petapixel.com/2022/03/15/mark-zuckerberg-confirms-nfts-are-coming-to-instagram/



NFTs will be on Instagram soon, according to Mark Zuckerberg - The Verge

https://www.theverge.com/2022/3/15/22979926/instagram-nfts-meta-zuckerberg-sxsw-metaverse



Facebookの親会社であるMetaのマーク・ザッカーバーグCEOは、2022年3月15日に開催されたSXSW 2022の「メタバースへ:クリエイター・コマース・コネクション」というセッションに参加しました。この中で、ザッカーバーグCEOは「近い将来、NFTをInstagramに導入するべく取り組んでいます。それがどのように形作られるかについては詳しく説明しませんが、既存のNFTを披露し、新しいNFTを作成できるようになる可能性があることを示唆しておきます」「今後数か月の間に、いくつかのNFTを導入し、その環境の中で、時間をかけていろいろなものを作り上げることができるようになればと思います」と発言しました。



これまでもInstagramがNFTを導入するのではないかというウワサはありました。Facebookは2021年10月に社名をMetaに変更した際のプレゼンテーションの中で、メタバースがNFTをサポートする予定であると言及しています。また、2021年12月にInstagramのトップエグゼクティブであるアダム・モリス氏はNFTについて「積極的に調査しています」と言及。



???? @instagram'ın CEO'su Adam Mosseri(@mosseri), #NFT trendini aktif olarak araştırdıklarını ifade etti.



????‍????‍????‍???? NFT'leri daha geniş kitlelere nasıl erişilebilir kılabilecekleri üzerinde düşündüklerini ve yer alabilecekleri ilgi çekici bir alan olduğunu aktardı.#instagram #NFTs pic.twitter.com/ISFttj9cRz — NFT Library (@LibraryNft)



さらに2022年1月にもMetaは「FacebookやInstagramにNFTを導入することを計画している」と報じられました。



FacebookやInstagramにNFT表示機能やマーケットプレイス開設の動き - GIGAZINE





また、ザッカーバーグCEOはメタバースに導入されるアバターをNFTとしてリリースすることを構想しているようで、「アバターがメタバース内で着用する服は、基本的にNFTとして作成することができます。そして、このNFTがさまざまなプラットフォーム間で移動できることを望んでいます」と語っており、異なるプラットフォーム上で機能するNFTアバターの導入を検討しているとしています。



なお、ザッカーバーグCEOはInstagramをショッピングプラットフォームに変えることを正当な考えだと主張しており、その理由のひとつとして「自身がほとんどの買い物をInstagramやFacebookで済ませている点」を挙げています。ザッカーバーグCEOは「おそらく私が普段着用している洋服のほとんどが、InstagramやFacebookのショップや広告を通じて購入したものです」と語り、ソーシャルメディアがショッピングプラットフォームと統合されることの正当性を主張しています。