2021年11月19日 13時00分 メモ

スターバックスがAmazonと協力してレジでのお会計なしでコーヒーが楽しめる店舗をオープン



世界最大のコーヒーチェーンであるスターバックスが、Amazonのレジレス決済店舗である「Amazon Go」の技術を用いてレジでのお会計なしでコーヒーが楽しめるコンセプト店舗をニューヨークにオープンしました。



Starbucks Pickup and Amazon Go Collaborate to Launch New Store Concept in New York City

https://stories.starbucks.com/press/2021/starbucks-pickup-and-amazon-go-collaborate-to-launch-new-store-concept-in-new-york-city/



Starbucks opens pickup store with Amazon Go technology in Manhattan

https://www.cnbc.com/2021/11/18/starbucks-opens-pickup-store-with-amazon-go-technology-in-manhattan.html



2021年11月18日、スターバックスはニューヨークのパークアベニューとレキシントン・アベニューの間にある59番街に、Amazonと協力してコンセプトストアをオープンしました。この店舗はアプリを使用して事前注文および支払いを行う「Starbucks Pickup」と、Amazonのレジレス決済店舗である「Amazon Go」を組み合わせたものです。レジなしで決済が可能になるというAmazon Goがどんなシステムになっているのかは、以下の「実際にAmazon Goで買い物してみた」記事を読めばよくわかります。



レジなしコンビニ「Amazon Go」で「レジ・フリー」の新しいショッピング体験をしてみました - GIGAZINE





新たに登場したコンセプトストアの店内にはスターバックスらしい巨大なカウンターがあり、ここでドリンクを提供してもらえるというのは通常のスターバックスの店舗と同様。アプリで事前注文・事前清算が可能なStarbucks Pickupのサービスは、このカウンターで受けるわけです。





また、Amazon Goと同じく駅の改札のようなゲートがあり、専用アプリでQRコードをかざすことで入店することが可能。





店内には「スターバックスのフルメニューが用意されているだけでなく、Amazon Goで取り扱っている厳選された食べ物や飲み物も販売されている」とのこと。





全体としてはStarbucks PickupとAmazon Goが併設されているようなイメージです。





店内にはテーブル席もあり、ここにはコンセントやUSBポートが用意されています。





スターバックスでグローバルグロースおよび開発担当のシニアバイスプレジデントを務めるケイティ・ヤング氏は、「Amazon Goを使用した新しいスターバックスは、お客様に便利さと接続性を提供できるようなエクスペリエンスが設計されています」「新しいストアコンセプトの目標は、スターバックスとAmazonのアプリを利用して外出先で食べ物や飲み物を購入したり、ラウンジに滞在してスターバックスが誇る伝統的なサード・プレイス体験をしたりと、お客様に自分自身で適切な体験を選んでもらえるようにすることです」と語っています。



Amazonの小売およびテクノロジー担当バイスプレジデントのDilip Kumar氏は、「Amazon Goとスターバックスは顧客を中心とした革新的な店内体験を提供するというビジョンを共有しています」「お客様はAmazon GoのJust Walk Outテクノロジーによって実現されたショッピング体験を楽しんでいます。このテクノロジーを用いれば、簡単においしいものを食べたり飲んだりしながら、列に並んでお会計する必要もありません。ニューヨークに同店舗では、スターバックスとAmazon Goの体験を組み合わせ、2つの店舗で販売される厳選された食品や飲み物を提供できることをうれしく思います。また、顧客がこの店舗をどれほど気に入っているか聞くのが待ちきれません」とコメントしています。



なお、スターバックスとAmazonによるこの店舗は2022年に追加の店舗をオープン予定で、次の店舗はニューヨークの8番街にあるニューヨーク・タイムズ・ビルディングとなります。