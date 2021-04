Googleが「GmailなどのAndroidアプリがクラッシュした問題」の反省からWebViewに「セーフモード」を導入

2021年3月22日頃、GmailやChromeを含む複数のAndroidアプリが起動後にクラッシュする問題が発生し、世界中のAndroidユーザーに影響が及びました。この問題は、アプリ内でウェブコンテンツを表示する際に使われる「 WebView 」の不具合で発生したことがわかっており、Googleは今回の反省から「WebViewの『セーフモード』を導入して問題発生時に既知の良好な状態に戻す」といった対策を発表しています。 GIS_2021-03-22_Gmail_Application - fw6156fs1panucr.pdf (PDFファイル) https://static.googleusercontent.com/media/www.google.com/en//appsstatus/ir/fw6156fs1panucr.pdf Google explains why WebView crashed Android apps - 9to5Google https://9to5google.com/2021/04/20/android-webview-crash-fix/ Google to implement WebView 'Safe Mode' after widespread Android app crash event | Android Central https://www.androidcentral.com/google-explains-webview-crashes-commits-improvements 2021年3月22日頃から報告されたAndroidアプリのクラッシュはWebViewの不具合が原因であり、WebViewを使用してオンラインコンテンツを取得する多くのGoogle製アプリやサードパーティー製アプリに影響が及びました。オンライン上では、「WebViewをアンインストールして自動更新をオフにし、WebViewの古いバージョンに巻き戻す」という方法で一時的に 問題が解決できる ことが発見されましたが、Googleが正式なWebViewの更新版を配布して問題を解決したのは問題発生から1晩が経過した23日のことでした。 Androidアプリのクラッシュを引き起こすWebViewの問題が解決 - PC Watch https://pc.watch.impress.co.jp/docs/news/1313900.html

2021年04月21日 13時00分00秒 in モバイル, ソフトウェア, Posted by log1h_ik

