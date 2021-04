2021年04月21日 14時00分 ソフトウェア

Microsoftがアプリストア「Microsoft Store」の一新を図っている

Microsoftが、UIもポリシーも一新した新たな「Microsoft Store」を開発していることが報じられています。



Microsoft Storeは、「Windowsストア」の名称で2012年にリリースされたアプリストアです。リリース当時のOSはWindows 8で、アップグレードを重ねて運用されてきましたが、このたび大幅なオーバーホールが行われることになります。



ニュースサイト・Windows Centralによると、新たなストアで開発者に役立つ変更点は以下の3つ。



・開発者がパッケージ化されていないWin32アプリをストアに送信できるようになる

・開発者が独自のコンテンツ配信ネットワーク(CDN)でアプリやアップデートをホストできるようになる

・開発者がアプリ内でサードパーティー製のコマースプラットフォームを使用できるようにする



これまで開発者はWin32アプリをMSIXとしてパッケージ化する必要があり、ストア主導の更新やコマースプラットフォーム使用が余儀なくされていましたが、新たなストアではこうした点が不要になり、既存のコードでWin32アプリをそのままストアに持ち込めるようになります。



なお、Microsoftはストアとポリシーの刷新により、OfficeやEdge、Teams、VisualStudioといったファーストパーティーアプリをストアに導入する予定だとのこと。新ストアのリリースは2021年秋ごろだと見込まれています。