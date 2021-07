2021年07月06日 13時41分 ソフトウェア

Microsoft StoreにまもなくFirefoxが登場予定、SteamやEpic GameStoreも利用可能に



Microsoftの公式アプリストアである「Microsoft Store(旧:Windows Store)」が、Windows 11で大幅に改善され、UIと速度だけではなく、ラインナップも充実したことが報じられています。ウェブブラウザでEdgeのライバルにあたるFirefoxもまもなく登場予定だとのことです。



The Windows 11 app store is already more useful after just a week - The Verge

https://www.theverge.com/2021/7/5/22563638/microsoft-windows-11-app-store-microsoft-store-apps-desktop-win32





Firefox might be coming to Windows 11's Microsoft Store

https://www.windowslatest.com/2021/07/05/firefox-might-be-coming-to-windows-11s-microsoft-store/



Microsoftはかつてストアで配信するアプリの条件を、ユニバーサルWindowsプラットフォームで動作する「ユニバーサルアプリ」に限ってきたため、有用なアプリはほとんど配信されませんでした。



しかし、2020年5月にリリースされたWindows Package Managerによって、パッケージ化された一部のアプリがリスト化されて簡単にインストールできるようになりました。当時、ストアで配布されていなかったZoomやWinRAR、Steam、Logitech Harmony Remoteなどが使えるということで、「Windows Storeよりも優れている」と表現されたこともあります。



ニュースサイト・The Vergeに「機能不全」とまで表現されたMicrosoft Storeですが、Windows 11に合わせる形での改善により、ZoomやWinZip、Adobe Acrobat Reader、グラフィックデザインアプリのCanvaなどが登場し、ようやく「使える」ストアへと姿を変えました。





ストアの開放は、ポリシーが「EdgeHTMLを使用するブラウザ」の配信のみの許可から「ChromiumまたはGeckoのいずれかを使用」に変更されたところにも現れており、これにより、Geckoエンジンを搭載するFirefoxも配信が明示的に許可されたことになります。



このほかに、SteamやEpic GameStoreなども利用できるようにする用意があることが明かされています。



改善されたMicrosoft Storeは、Windows 11・Windows 10向けに2021年秋に公開される予定です。