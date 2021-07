Yahoo!の国内商標権を1785億円でZホールディングス傘下のヤフーが取得

2021年7月5日、ソフトバンクグループの持ち株会社・ Zホールディングス 傘下の ヤフー が、アメリカの通信大手である ベライゾン・コミュニケーションズ から日本での Yahoo! および Yahoo! JAPAN に関連する商標権、技術ライセンスなどを取得する契約を締結したと発表しました。今回の契約でヤフーがベライゾン・コミュニケーションズに支払う金額は、16億1000万ドル(約1785億円)に上るとのことです。 「ヤフージャパン ライセンス契約」に係る基本契約締結のお知らせ - Zホールディングス株式会社 https://www.z-holdings.co.jp/pr/press-release/2021/0705 SoftBank pays $1.6 bln for Yahoo Japan rights | Reuters https://www.reuters.com/technology/softbank-pays-16-bln-yahoo-japan-rights-2021-07-05/ Verizon sells Yahoo Japan licence to Z Holdings for $1.6 billion https://www.mobileworldlive.com/featured-content/top-three/verizon-yahoo-japan-licence

2021年07月06日 13時54分00秒 in メモ, Posted by log1h_ik

