ヒュンダイが犬型ロボット「Spot」でおなじみのボストン・ダイナミクスを買収

2021年6月21日、韓国の自動車メーカー・ 現代自動車(ヒュンダイ) が、 ソフトバンクグループ 傘下であるロボット企業 ボストン・ダイナミクス の株式の80%を取得したと発表しました。 Hyundai Motor Group Completes Acquisition of Boston Dynamics from SoftBank https://www.hyundai.com/worldwide/en/company/newsroom/hyundai-motor-group-completes-acquisition-of-boston-dynamics-from-softbank-0000016670

2021年06月22日 11時50分00秒 in ハードウェア, Posted by log1p_kr

