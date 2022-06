2022年06月06日 10時54分 ソフトウェア

Windows 11で「アプリ復元」機能がテスト中、以前インストールしていたアプリを丸ごと移行できる便利機能



スマートフォンでは、アプリストアで使っているアプリが管理されているので、機種変更の際に前の端末で使っていたアプリを簡単に再インストールすることができます。Microsoftが、Windows 11で同様の機能の開発に取り組んでいることが分かりました。



Microsoft Store grows with the developer community - Windows Developer Blog

https://blogs.windows.com/windowsdeveloper/2022/05/24/microsoft-store-grows-with-the-developer-community/



Windows 11 'Restore Apps' feature will make it easier to set up new PCs

https://www.bleepingcomputer.com/news/microsoft/windows-11-restore-apps-feature-will-make-it-easier-to-set-up-new-pcs/



Microsoftは2022年5月24日にブログを更新し、Microsoft Storeからインストールしていたアプリをインストールしなおす「アプリ復元」機能をテストしていることを発表しました。以下のスクリーンショットを見ると、Microsoft Storeのライブラリにアプリを全て復元するか、復元するアプリを指定するかを選べるボタンがあることが分かります。





これについてMicrosoftは、「お客様が新しいPCに迅速かつスムーズに乗り換えられるように、私たちはお客様が以前Microsoft Storeからインストールしたアプリを新しいWindowsデバイスに自動的に復元できる新機能を、Windows Insiderチャネルでテストします。この新機能により、ユーザーがアプリの再ダウンロードを思い出さなくてもよくなるので、開発者にとってもユーザーの維持に役立つでしょう」と説明しています。



この機能に加えて、スタートメニューでの検索からアプリをインストールする機能も近日中に追加予定とのこと。現行のWindowsでも、スタートメニューから検索することでインストール済みのアプリを起動できますが、新機能によりスタートメニューから目当てのアプリを見つけて、Microsoft Storeを経由せず直接インストールして使い始めることができるようになります。





多くのWindowsユーザーはこれまで、自分でソフトの実行ファイルや圧縮ファイルなどをダウンロードしてソフトウェアを導入してきましたが、Windows 11ではアプリストアによるアプリの配信が強化されています。Microsoft StoreではなくAmazon Appstoreからになりますが、5月24日にはAndroidアプリも近日中に使用できるようになることが発表されていました。



