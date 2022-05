2022年05月25日 10時28分 ソフトウェア

ついに日本でもWindows 11でAndroidアプリを使える「Amazon Appstore」が提供開始へ



Microsoftが2022年5月24日に、AndroidアプリをWindows 11にインストールできる「Amazon Appstore」を年内に日本を含む世界5カ国で導入すると発表しました。



Create Next Generation Experiences at Scale with Windows - Windows Developer Blog

https://blogs.windows.com/windowsdeveloper/2022/05/24/create-next-generation-experiences-at-scale-with-windows/



Windows 11's Amazon Appstore is coming to 5 new countries - 9to5Google

https://9to5google.com/2022/05/24/windows-11-is-adding-support-for-android-apps-and-the-amazon-appstore-in-five-new-countries/



Microsoftは2022年2月に、前年からベータチャンネルでテストを実施してきたプレビュー版「Amazon Appstore」をアメリカで提供開始しました。



MicrosoftがAmazon Appstore Preview経由でWindows 11向けに1000以上のAndroidアプリを提供開始 - GIGAZINE





さらに、Microsoftは5月24日に公式ブログを更新して、Amazon Appstore Previewを2022年内に日本・フランス・ドイツ・イタリア・イギリスの5カ国で展開することを発表しました。これにより、アメリカ以外のWindows 11ユーザーでも、Amazon Appstoreから配信されている1000以上のAndroidアプリをPCで使用できるようになります。なお、告知はあくまで年内とされているため、具体的な提供日時は記事作成時点では未定です。



この件を取り上げた海外メディアの9to5Googleは、「WindowsにAndroidアプリをダウンロードするのは意外と簡単で、Microsoftの最新OSの新しい機能としてとても魅力的なものです」と評価した上で、「Windows 11はまだ比較的若い製品であり、ほとんど改善されているとはいえまだ解決しなければならない点も多いことを念頭に置いておく必要があります。とりわけ、Amazon Appstoreが『プレビュー』の段階だということは、まだ完成には至っていないことを意味しています」と述べて、魅力的なものの荒削りな機能であることを示唆しました。



Windows 11ではさらに、Microsoft StoreがWin32アプリの順番待ちリストプログラムを廃止して全てのアプリ開発者向けに開放されるようになったほか、Microsoft Store向けアプリの開発者が広告を導入して収益化をすることができるようになったことが発表されています。