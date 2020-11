2020年11月30日 13時22分 ソフトウェア

Androidアプリのコードを書き換えずにほぼそのままWindows 10で利用できるようにする「Project Latte」が進行中



Androidアプリを、コードをほとんど書き換えることなく、ほとんどそのままの状態でWindows 10に移行できるようにする「Project Latte」にMicrosoftが取り組んでいることがわかりました。早ければ、2021年に登場する可能性があるそうです。



Microsoft's 'Project Latte' aims to bring Android apps to Windows 10 | Windows Central

https://www.windowscentral.com/windows-10-project-latte-android-apps





Microsoft is working on an Android subsystem for Windows 10

https://www.bleepingcomputer.com/news/microsoft/microsoft-is-working-on-an-android-subsystem-for-windows-10/



「Project Latte」は、アプリ開発者がAndroidアプリをMSIXパッケージにしてMicrosoft Storeから配布することで、コードをほぼ書き換えることなくWindows 10の仮想化環境で実行できるようにする仕組みです。





AndroidアプリをWindows 10で利用できるようにする試みは以前も「Project Astoria」の名で進められていたことがありますが、2018年2月にキャンセルされています。今回の「Project Latte」は、「Project Astoria」と同様のコンセプトですが、仕組みも同様なのかどうかは明らかになっていません。



Microsoftは「ネイティブなWindowsアプリがすべてではない」という方針を示しており、「Project Latte」はこの方針をさらに推進するものとなります。



ニュースサイト・Windows Centralによれば、Microsoftは「Project Latte」を2021年にリリースする予定で、時期は秋になる可能性があると予想されています。