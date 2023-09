MicrosoftがWindows Updateでサードパーティー製プリンタードライバーの配信を廃止すると発表、「全体的なセキュリティの強化」のためか

Microsoft will block 3rd-party printer drivers in Windows Update https://www.bleepingcomputer.com/news/microsoft/microsoft-will-block-3rd-party-printer-drivers-in-windows-update/

Microsoftが今後4年間にわたるプリンターのドライバーに関する実質的かつ段階的な展開の一環として、Windows Updateでのサードパーティー製プリンタードライバーの配信を廃止すると発表しました。 End of servicing plan for third-party printer drivers on Windows - Windows drivers | Microsoft Learn https://learn.microsoft.com/en-us/windows-hardware/drivers/print/end-of-servicing-plan-for-third-party-printer-drivers-on-windows

2023年09月12日 11時46分00秒 in ソフトウェア, セキュリティ, Posted by log1i_yk

