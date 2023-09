Appleが自社製5Gモデムチップ開発の遅れからQualcommとの契約を2026年まで延長、一体何が起きているのか？

Apple Extends Deal With Qualcomm as Custom 5G Modem Delayed - MacRumors https://www.macrumors.com/2023/09/11/apple-extends-deal-with-qualcomm-as-modem-delayed/ Qualcommは2023年9月11日、「2024年~2026年にAppleが発売するスマートフォンにQualcomm製の『Snapdragon 5Gモデム-RFシステム』を供給する契約をAppleと締結しました」と発表しました。この契約により、2024年に発売される見込みのiPhone 16シリーズや、2025年のiPhone 17シリーズ、2026年のiPhone 18シリーズにもQualcomm製モデムチップが使用されるとみられています。

Apple (AAPL) Renews Qualcomm (QCOM) Deal in Sign Its Own Modem Chip Isn’t Ready - Bloomberg https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-09-11/apple-aapl-renews-qualcomm-qcom-deal-in-sign-its-own-modem-chip-isn-t-ready

半導体メーカーの Qualcomm が2023年9月11日、Appleと「2024年~2026年に発売するスマートフォンにQualcomm製の5G対応モデムチップを供給する」契約を締結したことを発表しました。 Qualcomm Announces Agreement with Apple for Chip Supply | Qualcomm https://www.qualcomm.com/news/releases/2023/09/qualcomm-announces-agreement-with-apple-for-chip-supply

・関連記事

Appleは独自の5Gモデムチップを2023年までにiPhoneに採用するとの報道 - GIGAZINE



AppleがIntelのスマホ向けモデムチップ事業の買収を発表 - GIGAZINE



Appleが数千億円の契約をBroadcomと結びアメリカ国産の5G用コンポーネントを開発・製造すると発表 - GIGAZINE



Appleが1000億円でIntelのスマホ向けモデムチップ事業を買収しようとしていると報じられる - GIGAZINE



AppleはiPhoneのために独自にモデムチップを開発中か - GIGAZINE



Appleが2023年内は「TSMCに3nmチップを製造してもらう唯一のメーカー」になる可能性 - GIGAZINE

2023年09月12日 11時48分00秒 in モバイル, ハードウェア, Posted by log1r_ut

You can read the machine translated English article here.