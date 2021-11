2021年11月17日 10時55分 ハードウェア

Qualcommが「AppleのMシリーズに匹敵するArmベースの次世代SoC」を2023年までに開発すると宣言

by Kārlis Dambrāns



半導体メーカーのQualcommが投資家向けのイベント「Investor Day 2021」で、Apple独自開発のMシリーズに対抗するためのWindows向けSoCを2023年までに開発すると予告しました。Qualcommの発表を株式市場は好意的に受け止めており、Qualcommの株価は7.9%高で終了して最高値を更新しました。



Qualcomm’s next-gen CPU for PCs will take on Apple’s M-series chips in 2023 - The Verge

https://www.theverge.com/2021/11/16/22785181/qualcomm-next-gen-cpu-pc-apple-m1-competitor-2023



Qualcomm Expecting to Supply Just 20% of 2023 iPhone Modems As Apple Prepares to Launch Its Own Chips - MacRumors

https://www.macrumors.com/2021/11/16/qualcomm-2023-modem-chips-iphone/



Qualcomm stock hits record high after it says it will grow without Apple

https://www.cnbc.com/2021/11/16/qualcomm-stock-hits-record-high-after-it-says-it-will-grow-without-apple.html



Qualcommの最高技術責任者であるジェームズ・トンプソン氏は、Apple M1に対抗してリリースしたSnapdragon 8cxの性能がApple M1に及んでいなかったことを認め、これまで以上にPC向けプロセッサへの取り組みを強化し、「AppleのMシリーズと直接渡り合えて、Windows PCのパフォーマンスを重視したArmベースの次世代SoC」をリリースすると宣言しました。



トンプソン氏は次世代SoCのリリースを2023年としていますが、設計・開発は9カ月ほどで行い、一部顧客に先行でリリースすると述べました。Qualcommは2019年にAppleの元半導体部門幹部が設立したスタートアップ「NUVIA」を14億ドル(当時のレートで約1450億円)で買収しており、次世代SoCの設計・開発はこのNUVIAが担当するとのこと。





そして、QualcommはiPhoneに搭載されている5Gモデムチップを製造していますが、2023年までにiPhoneに搭載される5GモデムチップはApple独自開発のものに置き換わるだろうと予測しており、「2023年にはAppleデバイスに搭載されるモデムチップの20%しか供給しなくなるだろう」と予想しています。Apple製品関連について高い精度の予想をすることで知られるアナリストのミンチー・クオ氏も、「2023年に発売されるiPhoneにはApple独自開発の5Gモデムチップが搭載されるだろう」という予想を発表しています。





Appleは2019年にIntelのスマートフォン向けモデム事業を10億ドル(約1100億円)で買収しており、独自の5G技術の開発に取り組んでいますが、モデムチップを開発しているかどうかは不明です。



AppleがIntelのスマホ向けモデムチップ事業の買収を発表 - GIGAZINE





Qualcommのクリスティアーノ・アモンCEOは「Qualcommはもはや単一の市場やエンドユーザーによって定義されるものではありません」と述べ、スマートフォン向け市場への依存を減らし、自動車分野や家庭用無線通信、工業分野などの市場にも目を向けると述べました。



また、Qualcommの最高財務責任者であるアカシュ・パルキワラ氏はQualcommの2021年におけるチップ部門の総売上高が270億ドル(約3兆円)だったと報告し、チップ事業自体は2024年までに少なくとも12%成長すると予測しています。パルキワラ氏は「スマートフォン市場におけるQualcommの主な戦略は、ハイエンドのAndroid端末に注力することです」と述べ、Appleから脱却する姿勢を見せました。



なお、QualcommのInvestor Day 2021は以下から見ることができます。



Qualcomm Investor Day 2021 Livestream: CEO Cristiano Amon looks ahead - YouTube