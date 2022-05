2022年05月25日 10時47分 ソフトウェア

2022年後半にサードパーティのWindows 11ウィジェットをMicrosoftがサポート予定、開発者はウィジェットをWin32またはPWAアプリの「コンパニオンエクスペリエンス」として提供可能に



2022年5月24日に行われた開発者向けセッション「Microsoft Build」において、Microsoftが2022年後半にWindows 11でサードパーティ製のウィジェットのサポートを開始することを明らかにしました。



Create Next Generation Experiences at Scale with Windows - Windows Developer Blog

https://blogs.windows.com/windowsdeveloper/2022/05/24/create-next-generation-experiences-at-scale-with-windows/





Microsoft Store grows with the developer community - Windows Developer Blog

https://blogs.windows.com/windowsdeveloper/2022/05/24/microsoft-store-grows-with-the-developer-community/



Microsoft will support third-party Windows 11 widgets later this year - The Verge

https://www.theverge.com/2022/5/24/23137636/microsoft-windows-11-widgets-developers-apps



ウィジェットはデスクトップ上のウィジェットボードに表示されるカード型コンテンツで、アプリやサービスの動的コンテンツを一目で確認したり、管理したりすることができるものです。





これまでWindows 11のウィジェットシステムはMicrosoftによって作成された天気やニュースなどのネイティブウィジェットに制限されており、ユーザー側の選択は非常に限られてきました。今回、Microsoftはサードパーティ製のウィジェットが2022年後半に開発可能になると発表。これにより、ウィジェットにさらなるバリエーションが追加されることが期待されます。詳細は明らかにされていませんが、開発者はウィジェットをUIコンテンツ交換プラットフォームの「Adaptive Cards」を搭載したWindows 11のWin32およびPWAアプリのコンパニオンとして構築できるとのことです。



また、MicrosoftはMicrosoft StoreへのWin32アプリ登録をすべてのアプリ開発者に開放しています。このほか、MicrosoftはWin32およびPWA開発者向けの新しいツールを公開しており、開発環境の改善が期待されています。Microsoftは「2022年第1四半期だけでもMicrosoft Storeに登場した新しいアプリ・ゲームは前年同期と比較して50%増加しています」「オープンプラットフォーム、オープンストア、オープンハードウェアエコシステムを活用して、スキル、才能、情熱を前進させる力を与え、この未来に向けて橋渡しを続けていきます」と述べました。