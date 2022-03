2022年03月03日 11時34分 メモ

Amazonが書店やコンセプトストアなど68の実店舗を閉鎖すると発表



Amazonがアメリカおよびイギリスで展開する68の書店・コンセプトストア・玩具店・家庭用品店のすべてを閉鎖する計画を発表しました。



Amazon to shut its bookstores and other shops as its grocery chain expands | Reuters

https://www.reuters.com/business/retail-consumer/exclusive-amazon-close-all-its-physical-bookstores-4-star-shops-2022-03-02/



Amazon closing 68 stores, ending Amazon Books, 4-star, Pop Up shops

https://www.cnbc.com/2022/03/02/amazon-closing-68-stores-ending-amazon-books-4-star-pop-up-shops.html



Amazonは世界最大級のショッピングサイトとして知られていますが、2015年にはアメリカ・シアトルで最初の実店舗となる書店「Amazon Books」をオープンしました。



Amazonのリアル店舗進出の原点「Amazon Books」シアトル店に行ってみました - GIGAZINE





Amazon最初の実店舗であるAmazon Books以降、Amazonはレジレスコンビニの「Amazon Go」や……



レジなしコンビニ「Amazon Go」で「レジ・フリー」の新しいショッピング体験をしてみました - GIGAZINE





Amazon Goと同じレジレスシステムを採用したスーパーマーケット「Amazon Go Grocery」



Amazonがレジに並んでお会計する必要のないレジなしスーパー「Amazon Go Grocery」を開店 - GIGAZINE





Amazonで星4以上のレビューを集めた商品だけを取り扱う「Amazon 4-star」など、さまざまな実店舗を展開してきました。



Amazonがレビューで星4以上の高評価な商品だけを取り扱うリアル店舗「Amazon 4-star」をオープン - GIGAZINE





当初、AmazonはAmazon Booksを増やすことを計画していたのですが、新型コロナウイルスのパンデミックにより世間はますますオンラインショッピングを利用するようになってきています。また、Amazonの2021年第4四半期における売上のうち、実店舗が占める割合はわずか「3%」と微々たるものであり、その3%もほとんどが子会社のWhole Foodsによるものであったことが明らかになっています。これを受け、Amazonはアメリカおよびイギリスで展開する68の書店・コンセプトストア・玩具店・家庭用品店のすべてを閉鎖すると計画している模様。



金融サービス業界のリーダーであり幅広い証券仲介、ウェルスマネジメント、投資銀行サービスなどを提供するWedbush Securitiesのアナリストであるミカエル・パッチャー氏は、「Amazonが実店舗を展開するのは電気自動車メーカーのテスラがガソリンスタンドを開設するのと同じようなものでした」と指摘しました。



AmazonのCEOに就任したアンディ・ジャシー氏は、2021年7月にCEOとなって以来、小売店舗事業について評価を続けています。Amazonの実店舗担当ヴァイスプレジデントであったキャメロン・ジェーンズ氏は、2021年11月に「Amazonを退社した」とビジネスSNSのLinkedIn上に投稿しました。Amazonが展開する実店舗の閉鎖については、店舗の看板に記載して顧客に通知されます。加えて、実店舗で働く従業員については退職金を受け取るか、12軒以上のAmazonフレッシュで働くかを選択可能とのこと。



なお、ロイター通信がAmazonに問い合わせたところ、閉鎖される店舗の数などについてのコメントは控えられていますが、食料品販売のAmazonフレッシュやデパートコンセプト、レジレスコンビニのAmazon Goなどに焦点を当てていくことになると言及されています。