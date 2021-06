M1チップ搭載MacはIntel Core i9搭載Macより30％速くLinuxをコンパイル可能

・関連記事

第3世代11インチ「iPad Pro」フォトレビュー、M1チップや超広角前面カメラで進化 - GIGAZINE



第3世代11インチ「iPad Pro」のベンチマークテストやセンターフレーム機能を試してみた - GIGAZINE



AppleのM1搭載「iPad Pro」レビューまとめ、M1搭載で狂喜乱舞かと思いきや辛口レビューが目立つ - GIGAZINE



AppleのM1チップはタスクの処理方法を工夫することでユーザーに「処理が速い」と思わせている - GIGAZINE



AppleのM1搭載「24インチiMac」レビューまとめ、驚愕の薄さと高いパフォーマンスを両立した所有欲を刺激するMac - GIGAZINE



Appleの「M1」搭載Macレビューまとめ、「コンピューティング革命」や「信じられない偉業」など絶賛の嵐&今後のApple Siliconへの期待までてんこ盛り - GIGAZINE



新デザイン&M1チップ搭載で生まれ変わった「iMac」をAppleが発表、超薄型で豊富なカラーバリエーション - GIGAZINE



初のApple Siliconとなる「M1」&新型MacBook Air/Mac mini/MacBook Proが発表された「One more thing」まとめ - GIGAZINE

2021年06月03日 06時00分00秒 in ハードウェア, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.