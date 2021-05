AppleのM1チップはタスクの処理方法を工夫することでユーザーに「処理が速い」と思わせている

・関連記事

AppleのM1チップの「幅広い価格帯をカバーできる性能」がCPUの常識を覆そうとしている - GIGAZINE



Appleが開発した「M1」チップはなぜ高性能なのか - GIGAZINE



M1チップ搭載で生まれ変わった新型「iMac」とIntelチップ搭載iMacのスペックを比較 - GIGAZINE



新デザイン&M1チップ搭載で生まれ変わった「iMac」をAppleが発表、超薄型で豊富なカラーバリエーション - GIGAZINE



M1チップ搭載の新型「iPad Pro」が登場、iPadはさらなる高みへ - GIGAZINE



Appleの独自SoC「M1」チップのベンチマークが公開される、果たしてその実力とは? - GIGAZINE



2021年05月19日 21時00分00秒 in ハードウェア, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.