「ただのサージカルマスクでも新型コロナ感染予防に効果アリ」とドイツの研究者が発表

ドイツ・マックスプランク化学研究所の研究者らが2021年5月20日に、「単純なサージカルマスクでも、日常生活のほとんどの場面で新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)の拡散を十分に予防する」との研究結果を発表しました。これにより、医療機関など感染に対して特に注意しなければならない場所でない限り、市販されている一般的なマスクでも感染予防に十分に効果的だということが確かめられました。 Face masks effectively limit the probability of SARS-CoV-2 transmission | Science https://science.sciencemag.org/content/early/2021/05/19/science.abg6296 Gesichtsmasken schützen effektiv vor COVID-19 | Max-Planck-Institut für Chemie https://www.mpic.de/4946356/face-masks-effectively-limit-sars-cov-2-transmission COVID-19に対するマスクの効果については、専門家の間でも意見が割れています。新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の研究者の中には、粒子の捕集率が非常に高いN95マスクに比べて、市販されている普通のサージカルマスクでは「控えめな効果しかない」と考える人もいる一方、「マスクを着用している人の割合が高い地域や施設では、COVID-19が効果的に抑制されている」ということを示す 研究結果 も報告されているためです。 市販されている手術用マスクで新型コロナウイルスを防ぐことができるのか? - GIGAZINE

2021年05月21日 16時00分00秒 in サイエンス, Posted by log1l_ks

