2024年06月24日 12時49分 サイエンス

新型コロナ感染防止効果を「布製マスク」「サージカルマスク」「KN95」「N95」で比較して最も有効なマスクを探した研究結果が公開される



新型コロナウイルスへの感染対策にはマスクの着用が効果的であることが知られており、厚生労働省も医療機関や混雑した場所ではマスクの着用を推奨しています。そんな中、メリーランド大学カレッジパーク校の研究チームが、「布製マスク」「サージカルマスク」「KN95」「N95」の新型コロナウイルス感染防止効果を検証し、感染防止に役立つマスクの種類を突き止めました。



Relative efficacy of masks and respirators as source control for viral aerosol shedding from people infected with SARS-CoV-2: a controlled human exhaled breath aerosol experimental study - eBioMedicine

https://www.thelancet.com/journals/ebiom/article/PIIS2352-3964(24)00192-0/fulltext





Study shows N95 masks near-perfect at blocking escape of airborne COVID-19 | University of Maryland | School of Public Health

https://sph.umd.edu/news/study-shows-n95-masks-near-perfect-blocking-escape-airborne-covid-19



マスクには「体内に吸い込む新型コロナウイルスの量」と「体外に排出する新型コロナウイルスの量」を減らす効果があります。研究チームは、このうち「体外に排出する新型コロナウイルスの量」に着目し、新型コロナウイルスへの感染が確認された44人の被検者を対象にマスクによる新型コロナウイルス排出防止効果を検証する実験を行いました。



実験では、被検者に対して「布製マスク」「サージカルマスク」「KN95」「N95」のいずれかのマスクを着用させ、被検者が発話する際に排出されるエアロゾルを収集してエアロゾルに含まれる新型コロナウイルスの量を測定しました。なお、N95にはカップのような形のものやアヒルのクチバシのような形のものが存在しますが、実験ではクチバシ型の「ACI 3120 Surgical N95」が使用されました。







