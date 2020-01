2020年01月23日 11時09分 メモ

中国の新型コロナウイルスが「ヘビからヒトへ」感染した可能性が高いことが判明

2019年12月に中国の武漢市で発見された新型コロナウイルス(2019-nCoV)により、2020年1月22日の時点で17人の死者と540人以上の患者が発生し、日本やアメリカを含む世界5カ国で感染症例が確認されています。そんな新型コロナウイルスの感染源が、ヘビである可能性が高いことが判明しました。



中国湖北省の武漢市で初めて発見された新型コロナウイルスは、当初は想定されていなかった「ヒトからヒトへの感染」が確認され、その後日本・アメリカ・韓国・タイなどで感染症例が見つかっています。こうした被害の拡大を受けて、アメリカ疾病予防管理センター(CDC)は渡航者に対し公衆衛生上の注意喚起を促す「渡航警戒レベル」を「2」に引き上げて、予防策の強化を呼びかけています。



中国で感染拡大中の新型コロナウイルスがアメリカに進出、当局は「渡航警戒レベル」を引き上げる - GIGAZINE



新型コロナウイルスによる感染症の治療法や予防策を確立するためには、感染源の特定が重要になります。そこで、北京大学保健科学センターに勤めるWei Ji氏らの研究グループは、新型コロナウイルスの遺伝子を分析し、200種類以上の既存のコロナウイルスの遺伝子配列を比較しました。



その結果、新型コロナウイルスは中国のコウモリから発見された2種類のSARSコロナウイルスに近いことが判明。このことから、研究グループは当初「新型コロナウイルスはコウモリ由来のもの」だと考えたとのこと。



しかし、研究グループはさらに詳しくウイルスを分析。ウイルスが人間を含む生き物の細胞に感染する際には、細胞の表面にある受容体を認識する必要があるため、研究グループは新型コロナウイルスの受容体を認識するたんぱく質を生成する遺伝子配列を解析しました。



解析の結果、新型コロナウイルスはコウモリからヒトに感染する前に、さらに別の宿主に感染していたことが判明。研究グループは、ヒトに新型コロナウイルスを感染させた生き物を、ヘビだと結論付けました。しかし、変温動物であるヘビのウイルスが、恒温動物であるヒトに適応したメカニズムは不明なままです。



中国の武漢市周辺に生息する野生のヘビとしては、アマガサヘビや、中国コブラもしくはタイワンコブラと呼ばれるNaja atraが考えられるとのこと。



研究グループは「新しいウイルスに対応するには、効果的なワクチンの特定と開発が必要ですが、まずは認可済みの抗ウイルス薬からテストしてみるべきです」と指摘して、新型コロナウイルスの治療法の確立が急務だとの見方を示しました。