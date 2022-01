2022年01月19日 17時00分 メモ

結局「N95・KN95・KF94」の中でどのマスクを買えばいいのか?



2020年に新型コロナウイルスのパンデミックが発生した直後は、買い占めなどにより店頭からマスクが消えてしまい入手が困難な時期がありましたが、記事作成時点ではN95マスクといった高品質なマスクがAmazon.co.jpなどに流通するようになりました。いろいろなマスクを入手できるようになったことで、新しく問題になってくる「N95やKN95などたくさんある規格のマスクのうちどれが一番いいのか?」という疑問について、マスクの専門家が解説しています。



How to shop for medical masks like N95s, KN95s and KF94s and how to spot fakes : Shots - Health News : NPR

https://www.npr.org/sections/health-shots/2022/01/15/1073273768/n95-mask-respirator-cdc



Time to upgrade from cloth and surgical masks to respirators? Your questions answered

https://theconversation.com/time-to-upgrade-from-cloth-and-surgical-masks-to-respirators-your-questions-answered-174877



「N95・KN95・KF94」などの規格のマスクは、いずれも静電気を帯びた素材でウイルス粒子を捕獲することを目的としたマスクで、95や94といった数字は空気中の微粒子のそれぞれ95%・94%をろ過できることを意味しています。ただし、マスクの効果はマスクのフィルター部分の性能だけでなく、顔面との密着性などによっても変動します。



具体的には、N95マスクはヘッドバンドで頭に固定するようになっている一方で、KN95マスクとKF94マスクは耳かけ式なので着脱や呼吸が楽な反面、気密性は落ちます。そのため、エアロゾルの挙動やマスクの効果について多数の検証を行ってきたエンジニアのアーロン・コリンズ氏は「N95マスクはKN95マスクやKF94マスクよりも顔面密閉性が高いので、より安全です。ただし、保護性能を重視した結果、着用のしやすさが多少犠牲になる場合もあります。特に、髪の長い人がヘッドバンド式のマスクを付け外しする時には、いちいち髪を結んだりほどいたりしなくてはならないこともあるでしょう」と述べて、マスクの効果と利便性がある程度トレードオフの関係にあることを指摘しました。





また、マスクの規格の違いは認証機関の違いでもあります。N95はアメリカの労働安全衛生研究所が認定した基準に、KF94は韓国の保健当局である食品医薬品安全処が認定した基準に基づいて製造されており、コリンズ氏によるとどちらもテストで高いパフォーマンスを示しているとのこと。一方、中国の基準に基づいて作られているKN95は厳密に規制されていないので、優れたKN95マスクもあれば、基準に満たないKN95マスクもあるそうです。



N95などの高性能マスク以外に、より安価で入手性が高いマスクとして、不織布でできたサージカルマスクや布マスクやなどがあります。オックスフォード大学の健康科学者のトリシャ・グリーンハル教授らによると、サージカルマスクや布マスクは高性能マスクに比べて密着性が低いため、あまり推奨できないとのこと。特に布マスクは特定の基準に基づいて作られたものではないため、粒子をろ過する性能は低いのだそうです。





このような安全性の面から、アメリカ疾病予防管理センター(CDC)は新しいガイドラインの中で「N95およびこれに準拠したものが最も保護効果が高い選択肢」としています。また、グリーンハル教授らは「N95マスクが買えない、または入手できない場合は韓国のKF94や中国のKN95が、サージカルマスクや布マスクより優れた保護を提供する安価な代替品となります」と述べた上で、「何もないよりあったほうがマシなのは確かです」として、どの規格の高性能マスクも手に入らない場合のみサージカルマスクや布マスクを使用することを推奨しました。