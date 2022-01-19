2022年1月19日のヘッドラインニュース
講談社の週刊少年マガジンで連載中の人気マンガ「東京卍リベンジャーズ」が、アニメ化や実写映画化を経て、ついに累計発行部数5000万部に到達したことが明らかになりました。
社内で計算してもらったところ、— 東京卍リベンジャーズ【公式】 (@toman_official)
昨日の重版でちょうど累計5000万部超えてました〜????????????????????
本当に読者の皆様のおかげです❗️
ひきつづき『東京卍リベンジャーズ』をよろしくおねがいいたします????♂️
ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。
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リア充を爆発させられるライフログアプリ「REAL10(リアジュー)」を筑波大学が開発 - GIGAZINE
◆ネタ（メモ・その他いろいろ）
「ぐんぐんグルトは本日も買えませんでした。」日に日に雪が積もり、自販機で買えないことを報告し続ける人が面白い「絶望すぎる」 - Togetter
課題の絵が絶対に間に合わないので、｢ちゃんと描いたけどデータが重くて読み込めない｣で乗り切ることにした pic.twitter.com/B7VStuLSPh— ももにくす (@momonicus)
違う違う そうじゃ そうじゃなーいー pic.twitter.com/IEKhPu4wI8— きせらどん 会長ガチ恋 (@kiseradon_4649)
昔、超寝不足で働いてたとき、小さいキリストがゲーミングカラーで光りながら、文庫本の上で反復横跳びしてる幻覚見たことある。目をこすったら、キリストが心配してて、ヤバいと思って、寝た。— ぽ (@pokoori)
共通テストの数ⅠA、数学猛者がごろごろ溢れる灘で満点が4人しかいないって何を選抜しようとしてたんだよ— ラテタペ・レイ【公式】 (@ratetape_ningen)
人外？
『看板が脱皮？？？』— 近藤 肇（気象予報士） (@hajimenokondo)
十勝で一晩で60センチ級のドカ雪があった先週 芽室町のＹさんが撮影した非常にレアな雪紐です。こんなの見たことありますか？#雪紐 #北海道 #雪の芸術 #ベタ雪 #湿った雪 pic.twitter.com/8TubHOCNTQ
◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）
「博多ラーメンはなぜ臭いのか」 高田馬場のラーメン店主が追求、スープから枯草菌 - 高田馬場経済新聞
金属錯体からの電子供与が金属酸化物クラスターの潜在的な触媒機能を引き出した！〜協奏的な酸素生成触媒機能の発見〜 | 東京大学
トンガ火山噴火、何が起きたのか、1秒間に100回の雷 | ナショナルジオグラフィック日本版サイト
海洋・畜産廃棄物から電池用触媒を合成 古来からある... | プレスリリース・研究成果 | 東北大学 -TOHOKU UNIVERSITY-
◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）
インドネシアの首都移転へ 新首都名 “ヌサンタラ”に決定 | NHKニュース
世界の富豪の資産2倍以上に 格差是正の取り組み求める NGO | 新型コロナ 経済影響 | NHKニュース
ノルウェー大量殺人犯、仮釈放審理で過激思想発信 写真9枚 国際ニュース：AFPBB News
トンガ噴火、津波最大15m 3人死亡、被害拡大も ｜ 共同通信
「遊ばせたい」公園にハンモック、容疑男を逮捕 「危ない」住民苦情｜社会｜地域のニュース｜京都新聞
北京、オミ株感染源は「海外郵便」 カナダが一蹴 - 産経ニュース
基本的対処方針変更「ワクチン・検査パッケージ」原則不適用へ | 新型コロナウイルス | NHKニュース
分科会 尾身会長 “人流抑制でなく人数制限がキーワード” | 新型コロナウイルス | NHKニュース
10代以下のコロナ感染増、各地で休校相次ぐ 感染者ゼロの例も：朝日新聞デジタル
宮司から「愛人になれ」 セクハラ被害、女性が提訴 長崎の諏訪神社 | 毎日新聞
妊婦の新型コロナ感染 症状重くなる傾向 感染対策を | 新型コロナウイルス | NHKニュース
火山噴火後、初の正式な最新情報です。— 駐日トンガ王国大使館 Tonga Embassy Tokyo (TET) (@TongaEmbTokyo)
未だトンガとの通信が困難なため、在トンガオーストラリア高等弁務官事務所のご協力によりトンガからこの情報を伝達いただきました。
報道発表
（2022年1月18日）
火山噴火後、初の正式な最新情報 pic.twitter.com/LOYMD3YUrR
三菱UFJ、紙の通帳を有料化 4月開設から、年間550円 ｜ 共同通信
東京都 新型コロナ 7377人感染確認 去年8月を上回り過去最多に | 新型コロナ 国内感染者数 | NHKニュース
大阪府で5396人が感染、過去最多を大幅更新 新型コロナ [新型コロナウイルス]：朝日新聞デジタル
兵庫・京都・岡山・愛媛・石川で過去最多 新型コロナウイルス感染 [新型コロナウイルス] [オミクロン株]：朝日新聞デジタル
「数I・Ａ」平均点、過去最低 得点調整ない見通し―共通テスト中間集計：時事ドットコム
世界の旅行者数「回復早くて２４年」 アジア太平洋で深刻―国連観光機関：時事ドットコム
潮位20センチ上昇で津波注意報 トンガの噴火受け気象庁が運用方針：朝日新聞デジタル
21年の訪日客は24万人、コロナ前から99%減 統計開始以来最少：朝日新聞デジタル
◆ライフスタイル（人生・生活・健康）
痛いニュース(ﾉ∀`) : 田中萌アナ「東大、東北大、国公立医以外はうちの生徒じゃないという高校だったので明治大学入った時は人生終わったと思った」 - ライブドアブログ
卒論の相談に乗ったら「ゼミの半数が卒論代行に頼んでいるから自分で書いても卒業させてくれないけど、代行に頼むのは嫌だ。」と言われた。 - Togetter
もめ事を収めるコツ｜shinshinohara｜note
新型コロナ 日本・世界中で急激な感染者の増加 なぜオミクロン株は広がりやすいのか？（忽那賢志） - 個人 - Yahoo!ニュース
人としての生活に……good-by pic.twitter.com/hJ78uUsgNG— 肉赤子ちゃん (@chigatarinee)
みかんの個性がわかりやすい図解。年末からずっとハズレみかんを引いてるから、そろそろおいしいみかんを食べたいんだ。 pic.twitter.com/PnxcPtRajG— じろまるいずみ「餃子のおんがえし」（晶文社）絶賛発売中 (@jiromal)
抗がん剤の副作用やリウマチや年齢的にとかで指先に痛みや痺れがあって錠剤を取り出すのが大変なときに便利なグッズ。1000円くらいで通販もあります。— オオムラサキイモイモ WF4-10-13 (@oomurasaki_imo)
父が薬剤師で教えてくれて助かった(；´Д｀) pic.twitter.com/quJqh6Rtq9
雪見障子は庭に積もる雪を部屋から楽しむためのものだけど、布団に入ったまま外が見えるので雪を理由に「まだゆっくりしておいで」って相手を引き留める口実によく使われたっていう話も好き pic.twitter.com/8HLpqPz4fo— ホオジロ鮫子@6.0済 (@h_nkysk)
業務スーパーの「ドライロンガン（竜眼）」は滋養強壮効果 https://t.co/mu0AcubIiU— KEISUI ART STUDIO (@keisuiart)
雪猫#作品#美術#アート#写真#デザイン#雪#創作#ハンドメイド#KEISUIART pic.twitter.com/5pWjopMIjo— KEISUI ART STUDIO (@keisuiart)
医師が言ってた。「今回のオミクロンの特徴は喉です。喉がイガイガするな〜風邪かなー？って人、熱がなければPCR検査受けに来ないと思いますが、受ければかなりの割合で陽性ですね。」だとさ。ひどい咳や倦怠感というより、喉の痛み、頭痛などが多いらしい。— yk (@98126yu)
◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）
Google Workspaceのプライマリドメイン変更を実施しました - ペパボテックブログ
【特集】18〜100WまでのUSB PD充電器を徹底検証！出力が違うとノートPCの挙動はどう変わる？11機種を総当たりチェック - PC Watch
ANAとJAL、米国5Gサービスの影響により19日以降の米国便が一部欠航へ - ケータイ Watch
スーパーコンピュータシステム・ファイル消失事故への対応策(計算資源の無償補填) | お知らせ | 京都大学情報環境機構
個人情報保護委が個人情報漏えい 12人の氏名や一部所属先 ｜ 共同通信
Google Cloud Platformインスタンスへの攻撃 | カスペルスキー公式ブログ
「将スタ -将棋ソフトスタジオ-」の公開 - 「十六式いろは」のあれこれ
Nikon | ニュース | 報道資料：「ニコン Z マウントシステム」対応、1.4倍テレコンバーター内蔵の大口径超望遠単焦点レンズ「NIKKOR Z 400mm f/2.8 TC VR S」を発売
◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）
【重要】サービス終了のお知らせ｜最高峰のファンタジーMMORPG「TERA」| メンバーサイト
「フルーツバスケット －prelude－」本予告＜2022年2月18日公開＞ - YouTube
『グランツーリスモ７』「デイトナ・インターナショナル・スピードウェイ」ゲームプレイビデオ - YouTube
『バンジョーとカズーイの大冒険』 3つのポイント [Nintendo 64 Nintendo Switch Online 追加タイトル] - YouTube
Nintendo Switch『モンスターハンターライズ』ユニバーサル・スタジオ・ジャパン コラボ紹介映像 - YouTube
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【切り抜き漫画】修学旅行、押し入れの中で○○した話をするこより【風真いろは/博衣こより/ホロライブ】 - ニコニコ動画
めめめと見る後方腕組従業員【#仁義スカン】 - ニコニコ動画
ここの住人は、陸も海も知らない pic.twitter.com/VzfvGRyPW2— 河底9 (@hoteiblender)
実はマイクラをずっとやってた話 pic.twitter.com/ceMDF0Gq5e— 川尻こだま＊アニメ毎週木曜深夜 (@kakeakami)
ハァ…ハア… pic.twitter.com/YaqRLVmJ5M— りく Ligton (@ligton1225)
日本語の中で1番「そっちじゃない」と思うのはこれ pic.twitter.com/4Cczg6AkCH— 橋本 (@riko3_)
4コマ「今日の漢字『黙る』」 pic.twitter.com/j0fXAjdoE8— モノモース (@mono_moosu)
[トピックス]1月21日より「NINTENDO 64 Nintendo Switch Online 」に『バンジョーとカズーイの大冒険』が追加。当時のゲーム誌「64DREAM」の記事情報も公開。 #バンジョーとカズーイの大冒険https://t.co/Ms49qkS3rp— 任天堂株式会社 (@Nintendo)
OLちゃん「わ！すごい量...。一緒にやろっか？」 pic.twitter.com/7eEuprPfCT— まほなの課 (@ol_mahonanoka)
じんましんが出た時の話 pic.twitter.com/2tyDShgLEP— カマタミワ (@kamatamiwa)
防災ガチ勢な方、トドメの備えとして非常用持出袋に小さい「オセロ」を入れておいて下さい。— 青木防災㈱【公式】 (@aokibosai)
避難所生活で困るのが、とにかく暇な事だと防災マニアな方が仰っていました。その方の持出袋に小さいオセロが入っていたのです。
駒を無くしがちな人でも遊び続けられる「大回転オセロミニ」が一押しの品。 pic.twitter.com/B0PKsZr6V3
シルバニアファミリー— とらうとさぁもん (@Harpuia_tomo)
プリウスが刺さったおうち pic.twitter.com/REaKjZi04H
無自覚のスライム pic.twitter.com/zG1dj2d0zJ— ジョンソンともゆき 『ゆかいなまんが』発売中 (@tomo_yuki2525)
４コマ漫画『バー』 pic.twitter.com/BwF25U8n5F— 地球のお魚ぽんちゃん (@bakanoakachan)
彼女は1968年3月1日生まれだそうです pic.twitter.com/xOkmGJ9q5b— 霧月(むげつ) (@mugetsu_illust)
「もう一回……アイドル、やりたい……！！」 pic.twitter.com/aE0koanZiv— 三崎 のなか (@misaki_nonaka)
4P漫画 ずっと付いてくる女 pic.twitter.com/4ZYffFJwTb— 杉浦次郎単行本4巻12/23発売 (@sugiura_jirou)
アニメの喜多川さんもかわいいね絵 pic.twitter.com/0DkNydaGti— 富士やま (@fujiyamatozan)
仲良しあくび pic.twitter.com/pBsvxixvHE— 日下氏（ゆっきー） (@yukkieeeeeen)
タグに載らなかったのでトリミングver ツリーに本投稿があるので見ていただきたいです！ #さかまた飼育日記 pic.twitter.com/uSSho6p7gU— 瑠川ねぎお仕事募集中 (@negi_musya)
18日 五河琴里 pic.twitter.com/FhgoR5gy4d— シャッ (@Shot_z_)
眼鏡彼女と放課後待ち合わせ pic.twitter.com/fHduPjxEG4— サイトー (@A_Saito_3110)
誰かにファンアートを描く人は心に帝を住ませとくといいよ() pic.twitter.com/epV2NXLe4o— シノ????幽霊V 休止中 (@siki_sino)
『アーマード・コア』があまりに強すぎて「フロム・ソフトウェアから直々に出禁をくらった」と噂される伝説のレイヴン・YOU氏に20年越しの真実を聞いてきた
マッスルデリコラボプランが開始ッッ 10万キロカロリーが摂取できる「ビスケット・オリバプラン」も販売！ | アニメ「範馬刃牙」公式サイト
『全集中展-無限列車編・遊郭編-』開催決定！ | 「鬼滅の刃」公式ポータルサイト
◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）
【ワーナー公式】ニュース｜「ロード・オブ・ザ・リング」シリーズ3部作初のIMAX®上映決定！
”異世界への入り口”— 映画「きさらぎ駅」【公式】 (@kisaragi_movie)
「きさらぎ駅」の映画化が決定！！！
主演に #恒松祐里 を迎え、
２０２２年初夏、劇場公開予定！！
詳細は後日お伝えします！！
お楽しみ#きさらぎ駅 #異世界 pic.twitter.com/rE3Kqb0PJw
北京オリンピック 平野歩夢など46人が代表内定 スキー・スノボ | 北京 冬季オリンピック・パラリンピック | NHKニュース
スポーツ現場におけるハラスメントとの決別宣言｜Ｊリーグ公式note｜note
久保建英“オレが蹴る”FK弾→手荒い祝福に「い、痛いんですけど」 カメラマンが至近距離でとらえた一撃と、ファンから“感謝の大拍手” - リーガ・エスパニョーラ - Number Web - ナンバー
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◆新商品（衣・食・住）
『いわしつみれ汁』1月26日(水)朝9時より販売開始 | すき家
冬の新定番！ あったか担々フェア〜1月21日（金）より、期間限定発売〜 | 讃岐うどんのはなまるうどん
とろけるようなくちどけ「ふわうま・うましお味」「ふわうま・バター醤油味」パッケージデザインリニューアル、期間限定10％増量- ニュースリリース | 東ハト
「ATELIER de GODIVA」バレンタイン アイテム登場 ～2022年1月20日（木）から順次、2月14日（月）まで期間限定販売～｜GODIVA
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