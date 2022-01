2022年1月20日のヘッドラインニュース

豪州ではDeadlineを「出来れば守るべき目安」程度にしか捉えていない人が多いので「日本にはDeadlineとは違うShimekiriという死んでも守る期日がある。Shimekiri or Harakiri!!」と伝えたら、”Cool!”と盛り上がって翌日から“Is that Shimekiri? Or Deadline?”という質問が飛び交っていて困っています。

2022年01月20日 18時47分00秒 in ヘッドライン, Posted by logc_nt

