わずか9歳の子どもが学校にDDoS攻撃を仕掛けていることが判明

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミックに伴い、イギリスでは「子どもが学校に DDoS攻撃 を仕掛ける事件」が急増しています。 イギリス国家犯罪対策庁 の下部組織である National Cyber Crime Unit(NCCU:国家サイバー犯罪ユニット) に報告された事例では、攻撃を仕掛けた子どもの年齢の中央値は15歳であり、最年少はなんと9歳だったとのことです。 Rise in school cyber crime attacks sparks NCA education drive - National Crime Agency https://www.nationalcrimeagency.gov.uk/news/rise-in-school-cyber-crime-attacks-sparks-nca-education-drive Nine-year-old kids are launching DDoS attacks against schools https://www.bitdefender.com/blog/hotforsecurity/nine-year-old-kids-are-launching-ddos-attacks-against-schools/ DDoS攻撃とは「分散型サービス妨害攻撃」のことであり、ウェブサービスを稼働しているサーバーやネットワークへのトラフィックを増大させてリソースを圧倒し、意図的にウェブサービスの可用性を侵害する攻撃です。NCCUによると、イギリスのサイバー犯罪防止ネットワークから報告された「子どもが学校に対してDDoS攻撃を仕掛ける事件」は、2019年から2020年にかけて2倍以上に増加したとのこと。

2022年01月20日 16時00分00秒 in セキュリティ, Posted by log1h_ik

