市販されている手術用マスクで新型コロナウイルスを防ぐことができるのか?

2019年12月から中国・武漢市を中心に感染が拡大している新型コロナウイルス対策として、ペットボトルなどでマスクを自作する人が現れているほか、飼いイヌにマスクを装着させる飼い主も登場しています。サイエンス系メディアのLive Scienceは、「普通の医療・手術用マスク(サージカルマスク)で新型コロナウイルスを防ぐことができるのか?」という疑問に答えています。



サージカルマスクは主に医療従事者が使用するタイプの薄いマスクであり、手術室の中にいる医師の口や鼻から放たれる病原体が拡散しないように設計されています。一般の人でも薬局や通販でサージカルマスクを購入することが可能であり、日本や中国、韓国といったアジアの国々では、病原体や花粉を防ぐ目的でサージカルマスクを着用する人が大勢います。



しかし、アメリカ・テネシー州のヴァンダービルト大学の感染症専門家であるWilliam Schaffner氏は、新型コロナウイルスを防ぐ目的で考えると、通常のサージカルマスクには「控えめな効果しかないと思われます」と指摘。「サージカルマスクは空気中のウイルス粒子を寄せ付けないように設計されているわけではなく、鼻や頬の周囲にぴったりとはまるわけでもありません」と、Schaffner氏は述べています。



また、自分が感染しないためではなく、病気になった人が他の人に病気をうつさないためにサージカルマスクを着用するケースもありますが、Schaffner氏は病気になったら家を出ないことが最善策だと主張。



一般的なサージカルマスクに対し、アメリカ合衆国労働安全衛生研究所(NIOSH)の規格をクリアしたN95マスクという高性能なマスクは、新型コロナウイルスを防ぐことができるとのこと。しかし、Schaffner氏はN95マスクを長時間装着することは困難であり、新型コロナウイルス予防のために公共の場で使用することは難しいと考えています。



N95マスクは非常に細かい粒子を防ぐ目的で開発されたマスクであり、当初は有害な粒子が発生する製造・建設現場用のマスクとして使用されていました。N95マスクを着用する専門の作業従事者は、同マスクが鼻・頬・あごの回りを適切に覆って息が漏れないように装着できるかを確かめるため、フィットテストを最低でも1年に1回以上実施しています。



「あなたがN95マスクを装着すると、非常に厚い素材を通して息をしなければならないため、呼吸しづらくなります」「必要な時に30分ほどN95マスクを装着することはできますが、それ以降は隔離室から出て、深呼吸して落ち着かないと再びN95マスクを装着することはできません」とSchaffner氏は述べており、N95マスクは一般の人が公共の場で着用できるものではないと指摘しました。



日本の厚生労働省は「新型コロナウイルスに関するQ&A」の中で、「過剰に心配することなく、風邪やインフルエンザと同様に、まずは咳エチケットや手洗い等の感染症対策を行うことが重要です」とアドバイスしています。



