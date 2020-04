WHOは布マスクを非推奨、結局マスクは着用すべきなのか否かを研究論文や研究者の意見を基に解説

まだまだ日本国内で猛威を振るう新型コロナウイルスは、2020年4月1日時点で1日当たりの感染者数が過去最多となる 266人を記録 し、これまでの合計感染者数(クルーズ船の症例を除く)は2495人となりました。日本政府は新型コロナウイルス対策に 全世帯に2枚ずつ布マスクを配布 することを検討していますが、「本当にマスクを着用すべきなのか」について、海外メディアの Inverse が科学的根拠や研究者の意見を基に解説しています。 SHOULD WE WEAR MASKS? THE SCIENCE SHAPING A PIVOTAL DEBATE, EXPLAINED https://www.inverse.com/mind-body/should-i-wear-a-mask-coronavirus 新型コロナウイルス対策として多くの人々が使用している「マスク」について、 アメリカ疾病予防管理センター (CDC)は「ウイルスの感染を減らすために布マスクの導入を検討しており、アメリカ国民が布マスクを着用して外出することを推奨する可能性がある」と説明しています。ただし、記事作成時点ではCDCが公開している「 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)から身を守る方法 」というページには、「病気の場合はマスクを着用し、病気でない場合は病気の人を看病していない限りマスクを着用する必要はない」と記されています。

・関連記事

新型コロナウイルスの感染拡大は「世界終焉の危機」にあるといえるのか? - GIGAZINE



新型コロナウイルスの感染拡大を「感染率」「1日に出会う人の数」「移動制限」などを変更しながら直感的に理解できるシミュレーターが登場 - GIGAZINE



マスクの製造は想像よりも難しい、その理由は? - GIGAZINE



「マスク」の検索数が新型コロナウイルスの影響で前例のないほど増加 - GIGAZINE



新型コロナウイルス対策で「人工呼吸器を作るオープンソースのプロジェクト」をMITが始動 - GIGAZINE



2020年04月02日 12時30分00秒 in メモ, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.