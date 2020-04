マスクは新型コロナウイルス感染症の予防に実際どれほど役立つのか？

・関連記事

布マスクの着用方法とバリエーション豊富な作り方をアメリカ疾病予防管理センターが公開 - GIGAZINE



「くしゃみ・せきなどで放たれる微粒子が屋内でどのように拡散するか」をわかりやすく示したムービー - GIGAZINE



WHOは布マスクを非推奨、結局マスクは着用すべきなのか否かを研究論文や研究者の意見を基に解説 - GIGAZINE



世界的なマスク不足に対して医療用マスクメーカーが「不眠不休によるマスクの増産」をしない理由とは? - GIGAZINE



マスクの製造は想像よりも難しい、その理由は? - GIGAZINE



2020年04月23日 21時00分00秒 in 動画, Posted by log1k_iy

You can read the machine translated English article here.