新型コロナワクチンを接種したらマスクをしなくてもOKなのか？

新型コロナウイルスのワクチン接種が世界中で進み、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大に伴う規制を解除する動きが 世界各地 で 活発 になっています。そんな中、「新型コロナウイルスワクチンを接種したらマスクを着用する必要はなくなるのか?」という疑問に カリフォルニア大学サンフランシスコ校 で薬学教授を務めるピーター・チン・ホン氏が答えています。 Should fully immunized people wear masks indoors? An infectious disease physician weighs in https://theconversation.com/should-fully-immunized-people-wear-masks-indoors-an-infectious-disease-physician-weighs-in-163868

2021年07月27日 06時00分00秒 in サイエンス, Posted by log1o_hf

