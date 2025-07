mRNAインフルエンザワクチンの効果が従来のワクチンを上回ったとモデルナが発表

Moderna says mRNA flu vaccine sailed through trial, beating standard shot - Ars Technica https://arstechnica.com/health/2025/07/moderna-says-its-mrna-seasonal-flu-shot-is-27-better-than-current-vaccine/ モデルナは現地時間の2025年6月30日、季節性インフルエンザのmRNAワクチンであるmRNA-1010の第3相臨床試験の結果を発表しました。今回の第3相臨床試験では、11カ国に住む50歳以上の被験者4万805人を対象に、mRNA-1010または標準的なインフルエンザワクチンを接種し、中央値で6カ月間にわたる追跡調査が行われました。

2025年07月03日 12時35分00秒 in メモ, Posted by log1h_ik

