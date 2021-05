なんと「宿主の寿命を伸ばす寄生虫」が存在する、その異様な寄生とは？

寄生虫が宿主の不安感や脅威に対する不安感を操作することが、これまでの研究で 報告されています 。しかし、新たな研究では、寄生虫が宿主の寿命を極端に伸ばすケースが報告されました。 ムネボソアリ の寿命は通常数カ月であるところ、 サナダムシ に寄生された個体は何年も若々しいまま生き続けることが示されました。 The Tapeworm That Helps Ants Live Absurdly Long Lives - The Atlantic https://www.theatlantic.com/science/archive/2021/05/ant-tapeworm/618919/ ムネボソアリは多くのアリと同じく「女王が支配するコミュニティで働きアリが暮らす」という形で一生を終えます。働きアリはまず幼少期に女王アリの卵を世話し、その後、それぞれ役割を持って「エサを探して巣に持ち帰る」という仕事に従事します。 しかし、ムネボソアリの幼虫がサナダムシの卵が含まれるふんをエサとして食べると、寄生虫であるサナダムシがムネボソアリのお腹の中に宿ることになり、その一生の形が変わります。サナダムシはムネボソアリから栄養素を奪う代わりに、極端に長い一生を与えるとのこと。 昆虫学者のSusanne Foitzik氏が率いる研究チームは、3年にわたってムネボソアリのコロニーを研究室で観察し続けました。3年の観察が終わった時、数百匹いた「寄生されていないムネボソアリ」はほとんど死んでしまったそうですが、サナダムシに寄生されたムネボソアリは半分以上が生きていたそうです。この生存率は、長寿として知られる女王アリとほぼ同じだったとのこと。また、寄生されたムネボソアリは、コロニーの中で最も若い「幼虫を育てるムネボソアリ」と見分けが付かないほどに若々しかったそうです。 しかも、寄生されたムネボソアリは長寿なだけでなく、「甘やかされて過ごしていた」と研究チームは述べています。寄生されたムネボソアリは働きアリのように仕事を割り振られず、巣の中で過ごし、エサを与えられ、他のアリによって運ばれ、時には女王アリよりも注意を向けられることがあったとのこと。そして特にその見返りを社会に与えていませんでした。

・関連記事

脳に寄生虫が宿っていたことで「超ハッピー」になった女性が現る - GIGAZINE



人間の脳に寄生する寄生虫の存在をハワイ保健局が旅行者に警告 - GIGAZINE



寄生虫がネズミの不安や嫌悪感を操作することが判明 - GIGAZINE



宿主の「舌」に成り代わる寄生虫の姿が3Dスキャンにより明らかに - GIGAZINE



消毒されたプールでも泳ぐと病原性の寄生虫に感染する恐れがある - GIGAZINE

2021年05月21日 15時14分00秒 in サイエンス, 生き物, Posted by logq_fa

You can read the machine translated English article here.