「新型コロナから空気感染の定義を根本的に見直すべき」と専門家が提言

・関連記事

一定割合の人がマスクをすれば新型コロナウイルス感染症の流行は抑えられるという研究結果 - GIGAZINE



「ただのサージカルマスクでも新型コロナ感染予防に効果アリ」とドイツの研究者が発表 - GIGAZINE



「くしゃみ・せきなどで放たれる微粒子が屋内でどのように拡散するか」をわかりやすく示したムービー - GIGAZINE



新型コロナ対策の換気で重要な5つのポイント - GIGAZINE



インフルエンザウイルスは通常の呼吸だけでも拡散していることが判明 - GIGAZINE



新型コロナウイルス感染症のリスクが高い職業は?感染リスクをわかりやすく視覚化するとこうなる - GIGAZINE



マスクの着用にひそむ「4つの落とし穴」とは? - GIGAZINE



世界的なマスク不足に対して医療用マスクメーカーが「不眠不休によるマスクの増産」をしない理由とは? - GIGAZINE

2021年08月30日 12時04分00秒 in サイエンス, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.