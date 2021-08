酸味ある辛さに箸が止まらない「カップヌードル 辛麺」を食べてみた

・関連記事

刺激的過ぎる激辛鶏清湯にユズの鮮烈な香りと酸味が加わる「日清 東京RAMENS AFURI 新・覚醒 激辛柚子辛紅らーめん」試食レビュー - GIGAZINE



燃える辛さと冷やし中華の温度差が食欲をわしづかみにする「辛い!冷し中華」試食レビュー - GIGAZINE



煮干しの風味が効いた和風カレースープを楽しめる「カップヌードル 氷見カレー ビッグ」試食レビュー - GIGAZINE



「カップヌードルPRO 高たんぱく&低糖質」試食レビュー、糖質50%オフ・タンパク質1.5倍の味を通常版と比較してみた - GIGAZINE



あのカップヌードルとうまい棒がコラボした新フレーバー「うまい棒 カップヌードル味」「うまい棒 シーフードヌードル味」など全8種を食べてみた - GIGAZINE



2021年08月30日 11時45分00秒 in 試食, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.