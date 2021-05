GoogleがSpaceXのStarlinkと提携、地球上のどこからでもGoogle Cloudプラットフォームへアクセス可能に

Googleが、宇宙企業のSpaceXが展開する衛星インターネットサービス「 Starlink 」と提携し、世界中に存在するGoogle CloudのデータセンターにStarlinkの端末を設置し、Starlinkのネットワークを使用できるようにする契約を結んだと2021年5月13日付けで発表しました。 Google Cloud And Space X Partner On Starlink | Press Releases https://cloud.google.com/press-releases/2021/0513/spacex-starlink-google-cloud Google Cloud wins SpaceX deal for Starlink internet connectivity https://www.cnbc.com/2021/05/13/google-cloud-wins-spacex-deal-for-starlink-internet-connectivity.html SpaceXはこれまで1625個の衛星を打ち上げており、そのうち1550個がすでに衛星軌道上に存在します。Starlinkは2020年から ベータプログラム が始まっており、アメリカ・カナダ・ヨーロッパで少なくとも1万人以上の利用者が存在しています。Googleは2015年に、「宇宙輸送・宇宙船の再利用性・衛星製造の分野における継続的なイノベーションをサポートするため」として、SpaceXに対して9億ドル(約990億円)の 投資 を行っていました。 Starlinkのメリットは「地球上のどこからでも低コストで高速のインターネットにアクセスできる」という点です。Googleは「公共機関やネットワークエッジに拠点を置く企業、地方や遠隔地で事業を展開する企業など、広い範囲で事業を展開する場合、クラウド上で動作するアプリケーションや、分析・人工知能・機械学習など、クラウドサービスへのアクセスがしばしば必要となります。Starlinkは、国や大陸を越えて散在するチームにデータやアプリケーションを迅速かつ安全に提供するための経路を提供します」と説明しています。

2021年05月14日 10時34分00秒 in ネットサービス, Posted by log1i_yk

