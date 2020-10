Microsoftが宇宙事業「Azure Space」の展開を発表、SpaceXと提携してデータセンターを衛星インターネットに接続

Introducing the Microsoft Azure Modular Datacenter | Azure Blog and Updates | Microsoft Azure https://azure.microsoft.com/en-us/blog/introducing-the-microsoft-azure-modular-datacenter/ Microsoft connects Azure cloud to SpaceX's Starlink satellite internet https://www.cnbc.com/2020/10/20/microsoft-expands-its-space-business-pairing-its-azure-cloud-with-spacexs-starlink-internet.html 「Azure Space」を展開するにあたって、MicrosoftはSpaceXと提携。SpaceXが展開している衛星インターネットサービス「Starlink」と接続して、世界中のどこからでもクラウドやデータセンターにアクセスできるようにします。 「Azure Space」で活用されるのが、こちらも新発表の「Azure モジュラーデータセンター(MDC)」。

Microsoftが、人工衛星からクラウドへデータを転送できるサービス「 Azure Orbital 」に続いて、衛星通信サービス事業「 Azure Space 」の展開を発表しました。Azure Spaceでは、SpaceXによる人工衛星を利用したインターネット接続サービス・ Starlink との接続が行われます。 Azure Space partners bring deep expertise to new venture | Transform https://news.microsoft.com/transform/azure-space-partners-bring-deep-expertise-to-new-venture/

2020年10月21日 12時41分00秒 in メモ, Posted by logc_nt

