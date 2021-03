SpaceXがFalcon 9の9度目の打ち上げに成功、Starlink用の衛星が60基が周回軌道に投入される

そんなStarlink用の人工衛星を載せたFalcon 9の打ち上げが2021年3月14日(日)に行われました。打ち上げ後、Falcon 9は大西洋に停泊した「Of Course I Still Love You(もちろん今も君を愛している)と」と名付けられた無人船の甲板に着陸することに成功しています。 SpaceXの公式Twitterアカウントは、打ち上げの瞬間のFalcon 9の様子を収めたムービーや……

・関連記事

衛星インターネットサービス「Starlink」は2021年中に通信速度を最高300Mbpsまで引き上げる予定 - GIGAZINE



SpaceXの衛星インターネット「Starlink」の使用者に対して最大140万円の罰金刑をロシアが検討 - GIGAZINE



SpaceXの衛星インターネット「Starlink」がパブリックベータテストを開始、料金は月額1万円 - GIGAZINE



SpaceXが衛星インターネットの「Starlink」をトラック・船舶・航空機で使えるよう規制当局に申請 - GIGAZINE



SpaceXの衛星インターネット「Starlink」のベータテストユーザーから続々と感銘の声が上がる - GIGAZINE



SpaceXの衛星インターネット「Starlink」の速度は下りで最大約60Mbps、測定結果リークで判明 - GIGAZINE



2021年03月15日 10時38分00秒 in 動画, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.