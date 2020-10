SpaceXの衛星インターネット「Starlink」がパブリックベータテストを開始、料金は月額1万円

イーロン・マスク氏が設立した民間宇宙開発企業のSpaceXが、衛星インターネット「 Starlink 」のサービスをスタートしました。料金は月額99ドル(約1万円)ですが、別途Wi-Fiルーターや衛星に接続するためのユーザー端末などがセットになった499ドル(約5万2000円)のStarlinkキットを購入する必要があります。 SpaceX Starlink service priced at $99 a month, public beta test begins https://www.cnbc.com/2020/10/27/spacex-starlink-service-priced-at-99-a-month-public-beta-test-begins.html SpaceX Starlink public beta begins: It’s $99 a month plus $500 up front | Ars Technica https://arstechnica.com/information-technology/2020/10/spacex-starlink-public-beta-begins-its-99-a-month-plus-500-up-front/ SpaceXが提供する衛星インターネットサービスのStarlinkは、地球の軌道上に打ち上げた1万2000基もの人工衛星を用いて、宇宙にインターネット網を構築するというものです。地上に設置した既存の光ファイバーケーブルを用いた設備では、世界の隅々までインターネット接続環境を提供することができていませんが、Starlinkは宇宙にインターネット網を構築することで、都会であろうと田舎であろうと同じ速度のインターネット接続環境を提供することが可能になると期待されています。

2020年10月28日 10時38分00秒

