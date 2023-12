2023年12月19日 17時00分 ネットサービス

Amazonの衛星インターネット「Project Kuiper」はStarlinkに追いつけるのか?



Amazonは衛星インターネットサービス「Project Kuiper」の世界展開に向けて準備を進めていますが、ライバルのStarlinkには大きな差を付けられています。海外メディアのBloombergがProject Kuiperの人工衛星製造コストなどを報じていたので、すでに明らかになっている事実とともにProject Kuiperが置かれている状況をまとめてみました。



Project Kuiperは世界中に安定的なインターネット接続サービスを提供することを目指したプロジェクトです。AmazonはProject Kuiperを実現するために通信用の人工衛星を3236基打ち上げる予定で、そのうち半数を2026年7月までに打ち上げることを目標としています。2023年10月6日には人工衛星のプロトタイプ2基を打ち上げており、2024年末までに一部のユーザーを対象としたサービスを提供開始する予定です。



2023年10月6日にAmazonの衛星インターネット通信「Project Kuiper」がプロトタイプ衛星の打ち上げへ - GIGAZINE





Amazonは人工衛星を打ち上げるためにAmazon創業者のジェフ・ベゾス氏が設立した航空宇宙企業「ブルーオリジン」や「アリアンスペース」「ユナイテッド・ローンチ・アライアンス」といった企業と提携しています。また、2023年12月2日には直接競合するサービス「Starlink」を提供しているSpaceXと人工衛星打ち上げ契約を結んだことも発表されています。



Amazonが衛星インターネット「Project Kuiper」の人工衛星打ち上げでライバルのSpaceXの力を借りると発表 - GIGAZINE





以下は、輸送用コンテナに収容されたProject Kuiperのプロトタイプ衛星「KuiperSat-1」と「KuiperSat-2」です。Bloombergによると、Amazonは人工衛星1基当たりの製造コストを50万ドル(約7000万円)と見積もっているとのことです。





人工衛星同士は赤外線レーザーを用いてメッシュネットワークを形成する計画です。Amazonはすでにプロトタイプ衛星での実証実験に成功しており、100Gbpsでの通信に成功したと報告しています。



Amazonの衛星インターネット「Project Kuiper」が赤外線レーザーを使用し地上の光ファイバーケーブルより約30%高速なデータ通信技術の検証に成功 - GIGAZINE





Project Kuiperのユーザーは任意の場所にアンテナを設置してインターネットに接続できます。アンテナは3種類の大きさが用意されており、小型のアンテナは100Mbps、中型のアンテナは400Mbps、大型のアンテナは1Gbpsでの通信が可能とされています。





記事作成時点ではProject Kuiperは通信用人工衛星の打ち上げを進めている段階ですが、2023年11月28日にはNTTグループとスカパーJSATがProject Kuiper事業におけるAmazonとの戦略的協業を発表しています。この協業によって「docomoのサービスエリアを山間部や島しょ部へ拡大」といった効果が見込まれています。



Project Kuiperがサービス開始に向けて準備を進める一方で、ライバルのStarlinkはすでに日本を含む世界各地でサービスを開始しています。GIGAZINE編集部でもStarlinkを導入しており、以下のリンク先ではStarlinkの「設置手順」「契約プランの種類」「通信速度」「請求の仕組み」などを詳しくまとめています。



