Amazonが約170億円かけて衛星通信の「Project Kuiper」専用処理施設をケープ・カナベラルに建設中

Amazonは3000基以上の衛星を地球の低軌道上に打ち上げ、世界中のどこからでも利用できる衛星通信ネットワークを構築する計画「 Project Kuiper(プロジェクト・カイパー) 」を推進しており、これに1億2000万ドル(約170億円)を投資しています。2023年7月21日、フロリダ州ケープ・カナベラルのケネディ宇宙センターにAmazonが建設している施設について、その用途がProject Kuiperの衛星に関する処理を行うものであることがAmazonから明かされました。 Project Kuiper to open satellite-processing facility at Kennedy Space Center https://www.aboutamazon.com/news/innovation-at-amazon/project-kuiper-kennedy-space-center-florida

2023年07月24日 13時39分00秒 in ネットサービス, Posted by log1p_kr

